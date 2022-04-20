居家醫療者靠藥師送藥造成人力荒？黃珊珊：不會

因應新冠肺炎確診者人數上升，為了讓醫院等醫療機構能維持量能，台北市政府今（20）日起，啟動全市「居家醫療」，只要是無症狀或輕微症狀的確診者，將以在家醫療的方式進行。不過居家醫療者的藥品運送，都要透過醫院診所的藥師進行配送，外界也擔心會不會造成「藥師荒」？對此台北市副市長黃珊珊表示，有與北市藥師公會合作，不會有藥師荒的問題。
黃珊珊下午參與北市防疫記者會時，表示大約兩個禮拜前，有與台北市藥師公會進行會議，雙方也在會議中達成合作的共識，一共分為兩點。第一是疫情期間，有慢性病的患者且已經有處方箋的情況下，只要經由市府通知，就可以由藥師公會協助送藥；另外針對居家醫療者，透過視訊的方式與聯合醫院進行視訊看診後，就會由聯合醫院來進行送藥。
黃珊珊表示，市府方面也會與基層醫師合作，若有視訊看診的話，也會由該診所的醫師開立處方箋，並由診所藥師進祥送藥，「如果沒有配合藥局，或者藥師人力不足，就會由藥師公會來協助。」黃珊珊強調，因此不會有外界所謂「藥師荒」的問題。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。