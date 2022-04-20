居隔鬆綁！情況緊急可自行就醫　專家3點呼籲：盡速治療

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今指揮中心鬆綁居家照護、隔離、檢疫者就醫規範，若有緊急就醫需求者，應以119救護車為原則，輔助方式為依衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行透過步行、開車、騎車等方式前往醫院。另非緊急就醫、須採檢者就醫或採檢返家隔離者，可以防疫車隊為原則，輔以衛生局規劃或指示，得以同住親友接送或自行透過步行、開車、騎車等方式前往醫院。
對此，林應然說明，若出現高燒不退、抽筋、呼吸困難、臉色蒼白、活力減弱等狀況，就要緊急就醫，打119若救護車能及時趕到當然是最好，但若無法，尤其是偏遠地區，就要盡量自行盡速就醫，面對可能致死的病況，「那你還在等嗎？」
林應然分析，過去並未開放居隔者可自行就醫，可能是並未想到個案會如此嚴重，一般狀況下，居隔者應先透過衛生局聯繫救護車協助就醫，但衛生局等公家機關電話常難打通，且衛生局可能也輕估男童病況。
林應然進一步指出，衛生局應派遣小兒科醫師致電評估病童病況，即使病童還無法明確表達身體狀況，但也可以透過詢問同住家人小孩是否出現呼吸困難、昏迷不醒、飲食狀況、哭聲微弱、疲倦無活力等情事判斷，「你沒有做後續處理，不是只是發燒就不管他，不應該啦」。
針對指揮中心放寬就醫規範，林應然也提出3點呼籲，首先是政府應放寬限制，因應Omicron變異株，99.6%確診者都是輕症，不應過於嚴苛限制民眾就醫、接觸，應比照流感，減少匡列等對生活限制行為，也可避免有緊急狀況需就醫時，無人敢協助接送。
其次，林應然指出，應要有足夠救護車，救護車上有足夠裝備、人員皆有適當防護，可減少染疫風險，第三則為民眾若自行就醫，可讓確診者坐在後座，開窗保持通風，所有人員全程佩戴口罩，載送後也要使用酒精或漂白水適當清消，並靜置數十分鐘，減低協助接送者確診機率。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。