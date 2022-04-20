Omicron殺傷力低！輝瑞口服藥需求低　拖累股價跌3.2%

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美國佛羅里達州Adventhealth Centra Care醫療主任亨德里克斯博士（Dr.Timothy Hendrix）表示，「來這裡做檢測的人越來越少了。」亨德里克斯博士表示，已經有好幾個星期沒有讓患者使用Paxlovid，因為符合使用資格的患者認為，Omicron變異株僅會造成輕症，於是拒絕使用Paxlovid。
不過就在1、2個月前，市場還在擔憂，Paxlovid處於供應嚴重短缺、生產週期冗長的尷尬境地中。輝瑞先前還預測，在加緊生產的前提之下，今年僅能提供1.2億個療程，並預計截至2月初的銷售額至少為220億美元。其中，美國做為最大買家，將以每一療程約530美元的價格，採購多達2000萬個療程。
但實際情況卻是，截至4月上半月，輝瑞已向美國交付150萬個療程的Paxlovid，而全美藥店仍有50萬個以上療程的Paxlovid可供使用。美國衛生及公共服務部在一份聲明中表示，在全美範圍內，新冠確診病例的數量很低，因此Paxlovid的總體使用率也很低」。
對此，輝瑞表示，各國政府正試圖根據Omicron變異株、未來可能出現的變異株和其他可供選擇的藥物發展前景來確定需求。形勢正在快速變化當中。
除了美國之外，日本、韓國和英國的使用情況也不如預期。日本政府與輝瑞簽署了200萬個療程的Paxlovid合同，截至3月底，輝瑞已經向日本政府交付將近1萬個療程，但僅開出2900個療程的用量。韓國政府數據顯示，截至4月17日，已經接收足夠62.4萬人使用的Paxlovid，但僅使用了庫存約三分之一。英國政府也向輝瑞採購275萬療程的Paxlovid，但截至4月9日，僅有6000多名患者使用了該藥物。
另外，輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）曾表示，因為Paxlovid在歐洲的使用受到限制，一些歐洲國家只使用了現有庫存的一小部分。
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