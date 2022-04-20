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國道3號增設桃園八德交流道　王國材：預計113年中可完工

▲王國材表示國道3號增設交流道工程，將朝完整交流道方像進行設計，工期預計5年可完工，前期會有環評作業。（圖／桃園市政府提供）
▲王國材表示國道3號增設交流道工程，將朝完整交流道方像進行設計，工期預計5年可完工，前期會有環評作業。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-04-20 19:13:38

交通部長王國材今（20）日前往大溪與桃園市長鄭文燦、立委趙正宇、前立委鄭寶清，討論國道3號增設桃園八德交流道工程。王國材表示國道3號增設交流道工程，將朝完整交流道方像進行設計，工期預計5年可完工，前期會有環評作業。

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鄭文燦表示，八德及大溪人口成長快速，由於既有的國道3號大溪交流道和國道2號大湳交流道不敷使用，因此市府提出「國道3號增設桃園八德（大鶯豐德）交流道工程」可行性報告，並於109年10月獲行政院核定，現由交通部高速公路局辦理建設計畫及環境評估，並提出「雙苜蓿葉型」、「單點式」、「鑽石型」及「北出半直接鑽石型」共四種方案供市府選擇。市府建議交通部採行「雙苜蓿葉型」繼續推動，總經費約68億，其中工程經費約59億元，由高公局負擔；用地及拆遷經費約9億元，由市府負擔。


鄭文燦說明，「國道3號銜接台66線增設系統交流道工程」於108年底開工，目前工程進度達32.82%，較預定進度超前2.37%，整體工程可望於113年7月完工，未來可減少永昌路約八成過路車流，並改善台66線終點與112甲線路口的交通延滯，提高大溪交流道及聯絡道路112甲線運輸效率。


王國材表示，過去包括鄭市長、趙正宇及鄭寶清兩位委員在交委會，以前排第一個質詢就是鄭寶清委員，鄭市長雖然他今年要卸任，桃園建設都是在鄭市長任內幫整個桃園留下一個很棒的百年建設。


由於「國道3號增設桃園八德（大鶯豐德）交流道工程」位於鳶山堰集水區，後續將進行環評相關作業，並於今（111）年6月召開地方說明會，預計環評過後，連同設計及興建工期約須5至6年；而「國道3號銜接台66線增設系統交流道工程」總經費約44億，考量台66線往國3線有近七成北入需求，預計第一階段工程（北向SL1系統匝道、L4匝道、L2匝道）於明（112）年4月完工後，可先行開放北入匝道供民眾使用，為112甲線紓解部分車流量。


鄭寶清感謝王國材部長的肯定，同時強調一座城市要繁榮發展，交通建設最為關鍵，尤其桃園是串連北台灣的重要城市，更是台灣接軌國際的樞紐，通勤往返人數相當多，加上現在有愈來愈多人口移居桃園，交通建設的腳步已經刻不容緩。

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