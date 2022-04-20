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6至11歲最快5月初開打莫德納　青少年第3劑間隔5個月

▲衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議於今下午召開，會中就6至11歲兒童心冠疫苗接種、12至17歲青少年族群第3劑接種、成人第4劑疫苗等議題進行討論。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議於今下午召開，會中就6至11歲兒童心冠疫苗接種、12至17歲青少年族群第3劑接種、成人第4劑疫苗等議題進行討論。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

2022-04-20 20:13:502022-04-20 20:56:24

中央流行疫情指揮中心今（20）日表示，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議於今下午召開，會中決議，6至11歲兒童新冠疫苗接種將調查意願，再安排校園接種規劃，預計最快5月初上路；兒童可接種莫德納2劑，接種劑量為成人劑量一半。另外，青少年第3劑、高風險族群第4劑也開放接種，但須與前一劑施打間隔5個月以上。

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指揮中心指出，ACIP建議6至11歲兒童新冠疫苗建議接種，以降低停課等措施對於兒童受教權及生理、心理發育影響，並減少疫情傳播。

指揮中心也提到，兒童可接種莫德納2劑，間隔12週，接種劑量為成人劑量一半，也就是50微克，接種作業可視家長與幼童接種意願，由地方政府衛生局安排校園接種。在12至17歲青少年族群，ACIP則建議完成基礎劑接種且無發生嚴重不良反應者，於最後1劑基礎劑接種後5個月，接種第3劑。

另針對 65歲以上長者、長照機構住民可接種第4劑；18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，包含目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療癌症患者、器官移植患者/幹細胞移植患者、中度/嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、HIV陽性患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者、其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者。

指揮中心說明，接種時間建議與第1次追加劑間隔5個月後接種，且不論前面劑次接種廠牌，第2次追加劑可接種莫德納疫苗半劑量、BNT劑量或蛋白質次單元如高端、Novavax疫苗全劑量。

指揮中心強調，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，保全防疫量能，後續將依專家建議，規劃相關接種作業，保障國人健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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