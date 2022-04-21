NOW早報／華視誤植「台海戰爭」快訊　調查局約談導播

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在誤播情況發生後，華視在第一時間請主播澄清是，新北市政府函請各電視台製播之「民安八號防災演習公益影片」，隨後又發出聲明，表示已對相關失職人員、主管、經理進行懲處。
調查局資安工作站清查是否有境外勢力運用此一錯誤訊息進行操作，或是否有裡應外合等危安或不法情事，並請台北市調查處通知華視人員協助釐清案情；台北市調查處通知導播、字幕人員協助，了解快訊製作流程，釐清是否有無散布假訊息的故意，詢問後即請回。
今日天氣／白天中部以北見「局部短暫雨」 午後起轉晴回溫
中央氣象局預報，今（21）日清晨至上午有微弱鋒面快速掠過，導致中部以北地區的降雨機率增加，但主要是北部地區降雨為主。而中午過後降雨就會明顯減緩，北部地區轉為多雲天氣，中部地區轉為多雲到晴的天氣。南部地區今日全天都是晴到多雲，僅午後在中南部山區有零星短暫陣雨，東半部則是雲量偏多，主要為多雲偶有局部短暫雨的天氣。
溫度方面，各地溫度逐日上升，昨晚至今日清晨北部及宜蘭、花蓮地區低溫約19、20度左右，中南部及台東地區約20至22度，相較昨日清晨回升不少。北部及宜蘭、花蓮地區今日白天高溫預估會達到26、27度，中南部及台東地區則落在28至30度，感受上溫暖偏熱。
6至11歲最快5月初開打莫德納 青少年第3劑間隔5個月
中央流行疫情指揮中心昨（20）日表示，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議於昨下午召開，會中決議，6至11歲兒童新冠疫苗接種將調查意願，再安排校園接種規劃，預計最快5月初上路；兒童可接種莫德納2劑，接種劑量為成人劑量一半。另外，青少年第3劑、高風險族群第4劑也開放接種，但須與前一劑施打間隔5個月以上。
指揮中心指出，ACIP建議6至11歲兒童新冠疫苗建議接種，以降低停課等措施對於兒童受教權及生理、心理發育影響，並減少疫情傳播。
指揮中心也提到，兒童可接種莫德納2劑，間隔12週，接種劑量為成人劑量一半，也就是50微克，接種作業可視家長與幼童接種意願，由地方政府衛生局安排校園接種。在12至17歲青少年族群，ACIP則建議完成基礎劑接種且無發生嚴重不良反應者，於最後1劑基礎劑接種後5個月，接種第3劑。
另針對 65歲以上長者、長照機構住民可接種第4劑；18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，包含目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療癌症患者、器官移植患者/幹細胞移植患者、中度/嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、HIV陽性患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者、其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者。
指揮中心說明，接種時間建議與第1次追加劑間隔5個月後接種，且不論前面劑次接種廠牌，第2次追加劑可接種莫德納疫苗半劑量、BNT劑量或蛋白質次單元如高端、Novavax疫苗全劑量。
指揮中心強調，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，保全防疫量能，後續將依專家建議，規劃相關接種作業，保障國人健康。
百位網紅陷團購假鞋爭議！黃小米、大饅等人出面道歉了
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
許多網紅、網美會開團購賣球鞋，不過近日卻有網友在《Dcard》發文，對於「網美團購的球鞋有疑慮」，也有許多消費者都將購買的鞋子拿去鑑定，豈料得到的鑑定結果竟為「假的」，也引發熱議，還有網友整理出涉及此事的網紅，名單竟超過100位，眼看事件越演越烈，不少網紅在19日也紛紛道歉並展現誠意，也承諾會退款給粉絲。
該名網友在《Dcard》發文，表示朋友向網美訂購球鞋，但是收到後覺得做工跟專櫃相比明顯有落差，因此想徵求看看「有沒有人跟他一樣跟各大IG網紅、YTR購買開團球鞋」，並貼出當時購買的一頁式廣告，沒想到不問沒事，問了就出事，不少人看到該「一頁式廣告」立刻驚覺自己也在上頭購買過開團球鞋。
貼文曝光之後，上百名消費者紛紛留言超傻眼「……我也跟網紅團購買了，現在開始煩惱要去哪裡驗鞋了」、「+1，以後不想跟團了」、「我要看到血流成河，難怪這年頭做非法的最賺，做正當生意的都快餓死QQ」、「我只覺得粉絲真的很可憐，驗貨成本目前看下來都要自己吞居多」、「這真的太誇張....我也買了＝＝」、「我前幾天才剛跟XX的團欸.....太扯了」、「不....我最愛的網美要崩壞了嗎QQ聯合賣假鞋賺取暴利」。
其中，還有網友整理出涉及此事的網紅名單，人數超過百位，不少人在昨日就已道歉，像是美妝YouTuber黃小米、以雙胞胎網紅出名並創立個人服飾品牌的大饅、前空服員網紅葛瑞絲、ØZI緋聞辣模女友「Angelina」陳怡安、韓系網美蕭伊等都已發出道歉聲明，有的人甚至保證會幫粉絲出驗鞋費用，也會自掏腰包提供退款。
而業者也在19日晚間8點於IG發出聲明，內容提到「本公司所販售之商品乃真品平行輸入，貨源來自海外經銷代理商，此有進貨正名為憑」，並表示只要是參與團購的每一位粉絲，若有任何疑慮，凡2021年6月1日（含）起有購買團購之鞋類商品，均可辦理退貨，「本公司盡最大誠意，無論是否為全新新品或已穿著使用，均可全額退貨」。
業者也提到，近來興起「收費APP驗鞋軟體」的檢舉原理，為拍照上傳後由後台人員進行人工辨別，並非官方認證之檢驗軟體，因此無法作為判斷真偽之唯一依據，「雖檢驗結果無法作為判斷事實之最終標準，但本公司依舊盡最大誠意處理風波事件」。
不過針對業者的回應，多數網友仍舊不買單，紛紛留言替自己抱不平，對於業者要「拿回鞋子」並退費一事抱持懷疑態度，但經記者稍早到業者IG查看，發現業者已將「留言」功能關閉。
PLG／季後賽於5月21日起分兩組開打 總冠軍賽決戰6月
P. LEAGUE+ 昨（20）日公佈2021-22賽季季後賽及總冠軍賽時間及賽程，季後賽將於5月21日開始，而總冠軍賽將於6月3日開始。
季後賽將於05/21到05/29分2組進行，由例行賽排名第一對上第四，以及例行賽排名第二對上第三，賽制為五戰三勝，主場配置為「2-2-1」。
總冠軍賽將於06/03到06/18進行，由季後賽2組獲勝球隊，進行七戰四勝制的比賽，而主場配置為「2-2-1-1-1」。季後賽及總冠軍賽的主場優先順序，都以例行賽戰績排名為主。
詳細賽程時間與場地，將於例行賽成績確認後陸續公告。
7-11架上驚見「經典零食」新口味！釣店員認：是區域限定
台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，相當方便，其中又以7-11、全家、OK和萊爾富最廣為人知；對此，就有網友近日在7-11架上發現經典零食「科學麵」的新口味，問了店員才知道原來是「區域限定」，貼文一出，也讓眾人直喊羨慕「我也想吃」、「買不到」。
該名網友在臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》發文，表示最近在7-11竟然看到「辣味科學麵」，「之前有問過店員是區域限定，終於在我家巷口的7-11找到」，他接著說「超愛吃辣的我，有出香辣口味我怎麼可能錯過，如果你也是辣控的話，絕對要試試看這款」。
貼文一出，老饕全讚翻，「這超好吃，我媽也很愛」、「好吃，辣得夠味」、「這個最近賴團購很夯啊」、「真的夠辣」、「這我吃過真的好吃」、「哇X，羨慕捏，不管去到哪家小七，我都看，沒有就是沒有」、「直接一箱～路過～」、「今年去超過20家小七，買飲料順便看有無」；不過也因為有不少網友找不到，就有人透露「康是美我有看過」。
但也有網友認為，「我覺得不辣欸」、「希望海苔回來，比較愛海苔的」、「不辣也不好吃」、「我也覺得不辣」、「我覺得不夠辣」。事實上，根據統一集團「販售門市網頁」就能看到哪些7-11門市有販售該款「香辣風味」的科學麵，提供給民眾參考。（編輯：賴禹妡）