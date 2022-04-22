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台鐵公司化將分區營業？學者分析組織架構新難題

▲交通部長王國材（右一）日前向媒體透露「國營台鐵公司」未來新的組織架構圖草案，其中將拆分現有的運、工、機、電四大營運單位，改以區域經營方式下轄。（圖／NOWnews資料照）
▲交通部長王國材（右一）日前向媒體透露「國營台鐵公司」未來新的組織架構圖草案，其中將拆分現有的運、工、機、電四大營運單位，改以區域經營方式下轄。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-22 09:30:00

台鐵公司化條例21日於立法院進行條文審查，交通部長王國材日前也向媒體透露「國營台鐵公司」未來新的組織架構圖草案，其中將拆分現有的運、工、機、電四大營運單位，改以區域經營方式下轄，淡江大學運輸管理系教授張勝雄接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，此調整可強化橫向聯繫，但是在排班、業務範圍劃分都會面臨新挑戰。

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雖然台鐵兩大工會均反對台鐵公司化條例倉促通過，但不動搖王國材「改革列車不會停」的決心。今（2022）年2月底，媒體揭露新的「國營台鐵公司」組織架構圖草案，董、總各一人，但下轄9名副總，遭外界批評交通部「養肥貓」，當時王國材立即回應，該版本為舊版，自己也不滿意，而4月17日也向媒體透露新版組織架構設計。

新版架構將9位副總降至6位，分別管理營運群、行政群、設施群、技術群、附屬事業群、分區營業群，而負責行車營運的運務、工務、機務、電務四大主力單位，將改由北中南東四大營運處下轄，以加強應變效率，另新設立數位發展處、技術研發中心、員工訓練中心等，為智慧轉型鋪路。

▲台鐵公司化組織圖於2月流出，不過王國材強調此為舊版本。（圖／翻攝自網路）
▲台鐵公司化組織圖於2月流出，不過王國材強調此為舊版本。（圖／翻攝自網路）
而組織調整是否能讓台鐵改革美夢成真？張勝雄指出，在進行改組之前，重點是想要改善問題為何，如果要依照區域營運，那麼台鐵營運是否要以區間車為主、以區域為中心營運？如果答案是肯定的，那麽長程列車如台北到左營該如何排班、各個區域單位負責營運怎麼劃分就是難題，「比如說目前的運工機電，是集權方式調派，之後便可能出現跨區調派困難」。

張勝雄進一步舉例，公司化後要計算運量，也就是「業績」，那麽受到人口、都會發展差異影響，北區營業處運量勢必比南區營業處來得高，「那麼獎金、調薪該如何分配？是不是只有運量好的地區才會加薪？」這些都是新組織架構的難題。

對於台鐵公司化，張勝雄強調，資產和負債的切割至關重要，切割是為了讓經營有效率，牽涉到是否能成功安全改革，「如果公司績效不佳，一直在虧錢，受到中央上級施壓，員工沒有尊嚴，對於公司標準自然不會好好看中，那安全一定會有問題」，相較於強調周邊土地開發、增加副業營收，體質虛弱的台鐵需要瘦身，先將行車營運到位才是首要任務。

「以列車物料、部件管理來說，台鐵缺乏汰換管理系統，都是亡羊補牢，很多東西都是換了、斷了才修」，也因為如此，缺乏材料耐久度評估，對不同廠商提供的物料難以比較，在採購上就會出現劣質品。

張勝雄重申，台鐵公司化條例一大問題就是將鐵道局設為監理機關，雖然已經修法，但鐵道局和台鐵專業不同，前者負責公共工程，後者則是營運，鐵道局過去許多規劃都傷害到台鐵的營運，「他們（鐵道局）都是工程人員，只能說他們對營運不太了解，如果懂，那就是在傷害台鐵的營運。」

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