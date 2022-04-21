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今起有感回溫！溫度一天天逐日升高　全台易有午後雷陣雨

▲中央氣象局表示，今（21）日天氣開始回溫，各地溫度逐日上升，白天高溫因環境風向轉為偏東南風，北部及宜、花預估可以上升到26、27度，中南部及台東則來到28至30度，感受溫暖偏熱。。（圖／NOWnews資料照）
▲中央氣象局表示，今（21）日天氣開始回溫，各地溫度逐日上升，白天高溫因環境風向轉為偏東南風，北部及宜、花預估可以上升到26、27度，中南部及台東則來到28至30度，感受溫暖偏熱。。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-04-21 06:45:19

中央氣象局表示，今（21）日清晨有道微弱鋒面快速掠過，中部以北地區降雨機率增加，北部降雨較多、有局部短暫雨，中午過後降雨會明顯減緩，北部轉為多雲，中部轉為多雲到晴，至於南部地區天氣變化則較小，整日皆為晴到多雲。溫度方面，各地溫度逐日上升，白天高溫因環境風向轉為偏東南風，北部及宜、花預估可以上升到26、27度，中南部及台東則來到28至30度，感受溫暖偏熱。

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氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」撰文表示，今晨最低溫已較昨晨回升3度左右，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日白天起北台將轉為多雲時晴，中南部晴時多雲，北舒適、中南部微熱，早晚涼。各區平地氣溫：北部17至28度，中部19至30度，南部19至32度，東部16至29度。

明日起至下週三台灣在暖氣團內，各地「暖如夏」，北台高溫多在31至33度，南部甚至可達32至34度左右。明日各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率。週六、日低層水氣增多，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率；下週一至週三，低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率。

吳德榮指出，最新各國模式皆模擬在菲律賓東方海面至南海一帶有「熱帶擾動」發展的跡象；由於理論限制，模式模擬隨著時間，誤差累積，一週後不同模式所模擬的位置、強度，存在明顯差異。故未來有「熱帶擾動」發展是可參考的，但若進一步探討其路徑則言之過早，需持續觀察。（編輯：倪浩軒）

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