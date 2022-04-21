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破2千例只是開始　黃珊珊：海嘯在後頭！每5人恐1人確診

▲黃珊珊認為「海嘯還在後頭」，粗估全台會有20％人口確診。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）
▲黃珊珊認為「海嘯還在後頭」，粗估全台會有20％人口確診。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-21 07:35:29

中央流行疫情指揮中心昨（20）日宣布新增2386例COVID-19本土確診個案，單日首次突破2000人染疫，指揮官陳時中也示警，到月底可能就會看見單日確診病例破萬。對此，台北市副市長黃珊珊直言，「破2千例只是開始，海嘯還在後頭」，更透露粗估全台灣未來會有20％人口確診，其中0.5％會是中重症，約2.3萬人。

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黃珊珊昨日在臉書發文表示，「從曲線圖能明顯看到，台灣的疫情曲線還在低點的低點，我們估計，單日確診人數會在4-8周後到達頂峰。誠實向各位報告，台北市粗估，全台灣未來會有20％人口，約460萬人確診；其中0.5％會是中重症，約2.3萬人。​」

▲防疫策略調整，疫調程序將會簡化。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）
▲防疫策略調整，疫調程序將會簡化。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）
黃珊珊強調，「因此，防疫戰略要大幅度調整，像是境外幾例已經不太重要，足跡遍地都是，所以也不再公布足跡 、不再發送細胞簡訊採檢，疫調程序也會簡化。​」

黃珊珊表示，「接下來，每天可能都是上千例，甚至上萬例確診，台北市的各區的 #區級關懷中心，會把每個環節交給一組專人服務，要以最快的速度，提供在家的確診者、居家隔離者必要的服務。​如果在家養病期間感覺危急、急需就醫，就直接先打119！但目前救護車需求量也很大，也可以自行評估由同住親友接送前往醫院，爭取黃金救援時間」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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