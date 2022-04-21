COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

親密影片曝光！被夏宇童「撲倒床上」　孫協志臉紅羞爆

▲孫協志（左）被女友夏宇童撲倒在床上。（圖／五熊國際YouTube）
▲孫協志（左）被女友夏宇童撲倒在床上。（圖／五熊國際YouTube）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-21 08:10:042022-04-21 08:26:22

孫協志與小10歲夏宇童交往3年多，昨（20日）被爆料男方已經求婚成功的好消息，夏宇童經紀人表示不知情，「大家都是低調的人，如果他們人生有什麼規劃，自然會告訴大家」，孫協志經紀人則未回訊息，晚間孫協志終於對此回應，小倆口合體的影片也曝光，夏宇童一度把孫協志推倒在床上，讓孫協志害羞不已，「童協CP」越愛越大方。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲夏宇童被爆點頭嫁孫協志。（圖／孫協志臉書）
▲「童協CP」穩交往3年多，夏宇童（右）被爆點頭嫁孫協志。（圖／孫協志臉書）
昨傍晚，孫協志發文「哎呀～怎麼會出現這麼神奇的新聞呢？」並附上一個笑到哭出來的符號，對求婚一事不置可否，接著宣傳和女友拍攝的影片，片中兩人介紹溫泉度假村、餐廳、書店等景點，期間不停拿緋聞互虧，更自然地牽手、勾手散步，散發甜蜜氛圍。

▲夏宇童和孫協志在影片中互動親暱、自然。（圖／五熊國際YouTube）
▲夏宇童和孫協志在影片中互動親暱、自然。（圖／五熊國際YouTube）
▲▼夏宇童把孫協志撲倒在床上。（圖／五熊國際YouTube）
▲▼夏宇童突然把孫協志撲倒在床上。（圖／五熊國際YouTube）
▲▼夏宇童把孫協志撲倒在床上。（圖／五熊國際YouTube）
一段開箱小木屋的過程，孫協志口誤把「房型」說成「行房」，夏宇童狂虧男友「你到底在想什麼，對我有什麼目的？」孫協志臉紅到不停傻笑，後來夏宇童表示要脫外套，孫協志又傻笑，當他坐在床沿，夏宇童冷不防把男友推倒在床上，孫協志直說「不行！不行！我會害羞！」她笑說要試試床的軟硬度，孫協志自爆：「我其實不是那麼主動的人。」

▲▼夏宇童稱要「試床」，孫協志害羞到不停傻笑。（圖／五熊國際YouTube）
▲▼夏宇童稱要「試床」，孫協志害羞到不停傻笑。（圖／五熊國際YouTube）
▲▼夏宇童稱要「試床」，孫協志害羞到不停傻笑。（圖／五熊國際YouTube）
▲孫協志說自己不是主動的人。（圖／五熊國際YouTube）
▲孫協志說自己不是主動的人。（圖／五熊國際YouTube）
孫協志和夏宇童的任何互動讓畫面狂冒粉紅泡泡，曖昧指數破表，網友紛紛留言：「愛看孩子氣的宇童偶爾作弄容易害羞的協志」、「怎麼可以讓人從頭嘴角上揚到結束啦～臉頰好酸」、「看得出來宇童偶爾小調皮或撒嬌，然後協志害羞又寵溺」、「療癒系組合耶」！（編輯：楊穎軒）


驚喜！孫協志被爆再當人夫　「向夏宇童求婚成功」

「激凸事件」延燒！許藍方公開照片轟：受不了這種風氣

55歲王祖賢駝背、亂髮吃鍋　女神「顏值暴跌」模樣流出！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀