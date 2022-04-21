親密影片曝光！被夏宇童「撲倒床上」 孫協志臉紅羞爆
孫協志與小10歲夏宇童交往3年多，昨（20日）被爆料男方已經求婚成功的好消息，夏宇童經紀人表示不知情，「大家都是低調的人，如果他們人生有什麼規劃，自然會告訴大家」，孫協志經紀人則未回訊息，晚間孫協志終於對此回應，小倆口合體的影片也曝光，夏宇童一度把孫協志推倒在床上，讓孫協志害羞不已，「童協CP」越愛越大方。
昨傍晚，孫協志發文「哎呀～怎麼會出現這麼神奇的新聞呢？」並附上一個笑到哭出來的符號，對求婚一事不置可否，接著宣傳和女友拍攝的影片，片中兩人介紹溫泉度假村、餐廳、書店等景點，期間不停拿緋聞互虧，更自然地牽手、勾手散步，散發甜蜜氛圍。
一段開箱小木屋的過程，孫協志口誤把「房型」說成「行房」，夏宇童狂虧男友「你到底在想什麼，對我有什麼目的？」孫協志臉紅到不停傻笑，後來夏宇童表示要脫外套，孫協志又傻笑，當他坐在床沿，夏宇童冷不防把男友推倒在床上，孫協志直說「不行！不行！我會害羞！」她笑說要試試床的軟硬度，孫協志自爆：「我其實不是那麼主動的人。」
孫協志和夏宇童的任何互動讓畫面狂冒粉紅泡泡，曖昧指數破表，網友紛紛留言：「愛看孩子氣的宇童偶爾作弄容易害羞的協志」、「怎麼可以讓人從頭嘴角上揚到結束啦～臉頰好酸」、「看得出來宇童偶爾小調皮或撒嬌，然後協志害羞又寵溺」、「療癒系組合耶」！（編輯：楊穎軒）