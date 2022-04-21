疫苗擴大開打拍板　陳時中再曝：近期有兩批莫德納來

昨（20）日中央流行疫情指揮中心表示，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，6至11歲兒童可接種兩劑莫德納、青少年第3劑、高風險族群第4劑也開放接種。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）透露，近期將還有兩批莫德納到貨。
昨ACIP會議建議，6至11歲兒童建議可接種兩劑莫德納疫苗，接種劑量為成人劑量一半50微克，12至17歲青少年族群第三劑、高風險族群第四劑，也可於與前一劑施打間隔5個月後接種，廠牌可選莫德納疫苗半劑量、BNT劑量或蛋白質次單元如高端、Novavax疫苗全劑量。
疫苗擴大開打，國內疫苗庫存是否足夠？陳時中今赴立院衛環委員會，會前受訪時透露，「現在有兩批也會再進來」，廠牌皆為莫德納，針對青少年第三劑可打BNT還是莫德納，陳則表示現在是準備要打，時間還沒有確定，至於一般民眾第四劑，因ACIP委員認為，第四劑走向還是針對高風險族群，各國也大多皆是如此，暫時不會納入一般民眾。
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