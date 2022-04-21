丹丹漢堡不是台南的！第一間店開在「這縣市」 眾人驚呆
擁有南霸天速食封號的「丹丹漢堡」，每到用餐時間時總是大排長龍，因其中西式結合的餐點搭配親民的價錢，就連外地觀光客來南部玩都要嚐上一口！不過你可知道丹丹漢堡的起源來自哪裡嗎？近日，臉書粉專「高雄點」就分享起源於高雄第一間店的品牌名單，結果引發不少人熱烈討論，直呼「丹丹漢堡是高雄先開的？」、「好市多我是知道，家樂福也是喔？」
臉書粉專「高雄點」日前貼出一張圖表表示「原來這些店在台灣都是從高雄起家」只見貼出的圖表中，除了最為人熟知的好市多從高雄起家以外，包括速食店「丹丹漢堡」、量販店「家樂福」、健身房品牌「健身工廠」、手搖飲「樺達奶茶」、「水巷茶弄」、「麻古茶坊」、家具名店「宜得利」以及文具店品牌「九乘九」等等，都是從高雄先開第一間分店，才開始在外縣市拓展。
貼文一出，網友紛紛回應「我一直以為丹丹漢堡是台南的.....驚呆了」、「家樂福也太意外了吧！」、「其他我都知道是高雄起家，但宜得利我有點驚訝居然第一家是在高雄」、「丹丹漢堡最驚訝，一直以為是台南先開」、「家樂福真的有嚇到」、「以前9乘9只有南部店，知道北部沒有的時候震驚很久」、「丹丹不是屏東嗎？」、「家樂福、宜得利讓我嚇到哈哈哈」、「丹丹不是台南起家嗎？我怎記得是台南啊」、「丹丹漢堡是高雄沒錯，好像很多人以為是台南」。
事實上，丹丹漢堡的第一家店創立於1984年，位於高雄市前金區，當時創立時還名列網路民調「最常去消費速食店」第二名，隨後就在南部快速展店，時至今日獲封「南霸天速食店」的封號；至於家樂福則是在1989年進軍高雄，開設「家樂福大順店」，營業24年之後，才在2013年歇業，將土地賣給建設公司，奇特的首店起源令網友感到相當新鮮，直呼「奇怪的冷知識又增加了！」（編輯：張嘉哲）