COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

丹丹漢堡不是台南的！第一間店開在「這縣市」　眾人驚呆

▲擁有南霸天速食封號的「丹丹漢堡」，每到用餐時間時總是大排長龍，因其中西式結合的餐點搭配親民的價錢，深受不少老饕喜愛。（示意圖／翻攝丹丹漢堡文慈店臉書粉專）
▲擁有南霸天速食封號的「丹丹漢堡」，每到用餐時間時總是大排長龍，因其中西式結合的餐點搭配親民的價錢，深受不少老饕喜愛。（示意圖／翻攝丹丹漢堡文慈店臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-04-21 10:08:21

擁有南霸天速食封號的「丹丹漢堡」，每到用餐時間時總是大排長龍，因其中西式結合的餐點搭配親民的價錢，就連外地觀光客來南部玩都要嚐上一口！不過你可知道丹丹漢堡的起源來自哪裡嗎？近日，臉書粉專「高雄點」就分享起源於高雄第一間店的品牌名單，結果引發不少人熱烈討論，直呼「丹丹漢堡是高雄先開的？」、「好市多我是知道，家樂福也是喔？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書粉專「高雄點」日前貼出一張圖表表示「原來這些店在台灣都是從高雄起家」只見貼出的圖表中，除了最為人熟知的好市多從高雄起家以外，包括速食店「丹丹漢堡」、量販店「家樂福」、健身房品牌「健身工廠」、手搖飲「樺達奶茶」、「水巷茶弄」、「麻古茶坊」、家具名店「宜得利」以及文具店品牌「九乘九」等等，都是從高雄先開第一間分店，才開始在外縣市拓展。

▲
▲臉書粉專「高雄點」分享許多品牌第一家店都是從高雄開始經營，引發討論。（圖/高雄點臉書粉專）
貼文一出，網友紛紛回應「我一直以為丹丹漢堡是台南的.....驚呆了」、「家樂福也太意外了吧！」、「其他我都知道是高雄起家，但宜得利我有點驚訝居然第一家是在高雄」、「丹丹漢堡最驚訝，一直以為是台南先開」、「家樂福真的有嚇到」、「以前9乘9只有南部店，知道北部沒有的時候震驚很久」、「丹丹不是屏東嗎？」、「家樂福、宜得利讓我嚇到哈哈哈」、「丹丹不是台南起家嗎？我怎記得是台南啊」、「丹丹漢堡是高雄沒錯，好像很多人以為是台南」。

事實上，丹丹漢堡的第一家店創立於1984年，位於高雄市前金區，當時創立時還名列網路民調「最常去消費速食店」第二名，隨後就在南部快速展店，時至今日獲封「南霸天速食店」的封號；至於家樂福則是在1989年進軍高雄，開設「家樂福大順店」，營業24年之後，才在2013年歇業，將土地賣給建設公司，奇特的首店起源令網友感到相當新鮮，直呼「奇怪的冷知識又增加了！」（編輯：張嘉哲）

麥當勞「薯條超人」爆紅！10秒片萬人跪著看　店員揭真相

全家「隱藏優惠」被抖出！內行狂喝0元飲料：不知道太虧

丟丟妹招牌厚瀏海掰了！耳下3cm新造型曝　萬人見證回春

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀