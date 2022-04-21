響應世界血友病日 攜手千位球迷點亮球場熱「血」應援

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當天主隊新北國王號召千位球迷進場，拿起紅色螢光棒，點亮象徵血友病的紅色燈光，照亮整個新莊體育館，現場齊聲為血友病友們加油，讓愛與關懷成為這一天最棒的精神與氛圍，也藉此讓更多人認識及了解血友病，使血友病友們擁有更堅強的力量面對疾病。
過往的治療讓血友病友們的生活及夢想受限，所幸，隨著醫療發展越來越進步，現在血友病友也有機會下場與大家一較高下。中場活動時，台灣中外製藥公司為響應世界血友病日，攜手員工及病友們，合力完成一邊運球、一邊越過立牌及投籃的比賽。立牌上展現血友病友們在治療過程中，需面臨的層層關卡，盼透過此活動，凝結大家的力量，幫助他們克服血友病「給藥方式的困難」、「給藥頻率的困難」及「生活受限的困難」。
為鼓勵血友病友們擺脫疾病的限制，勇於逐夢，台灣中外製藥更邀請新北國王總經理毛加恩，代表血友病友們，以行動響應，完成投籃挑戰。當價值20萬元的「圓夢之球」投進的瞬間，現場氣氛嗨到最高點。這顆圓夢之球，後續也將轉化成圓夢基金捐贈至社團法人中華民國血友病協會，作為未來運動之衛教活動使用。
▲ 圓夢基金捐贈儀式。(從左至右) 新北國王毛加恩總經理、中華民國血友病協會周瑞欽理事長、台灣中外製藥股份有限公司陳榮華董事長、台灣中外製藥股份有限公司大橋裕樹副總經理。
運用全面醫療 醫籲 : 盼血友未來人生達「三零」
台灣血栓暨止血學會榮譽理事長暨台灣血友病之父沈銘鏡教授說明，血友病是先天遺傳性疾病，患者大多都是男性，須終身注射凝血藥物治療。患者因關節長期反覆出血，常有關節病變的問題，嚴重時更可能造成行動不良。今年世界血友病日主題圍繞著「全面醫療．豐沛整體醫療資源」，將持續整合各科別，齊力照護血友病友，才能使更多罕見出血病友能持續獲得公平的護理及治療，以全面醫療為目標，展望未來血友病治療能早日達到「零出血」、「零併發症」、「與常人零差異」，並學習自我照護，營造亮麗人生。
透過世界血友病日活動 攜手啟動友善循環 迎向新未來
「今日看到血友病友們熱情投入在球賽上，我們格外感動，對我們來說，每一個笑容都相當珍貴。」台灣中外製藥董事長陳榮華表示，今年已是第二年，台灣中外製藥透過熱血的運動賽事一同響應世界血友病日，未來，台灣中外製藥也將持續創造、創新醫療產品和服務，接受挑戰，提供更符合治療需求的藥物給病友。
中華民國血友病協會理事長周瑞欽特別表示，非常感謝台灣血栓暨止血學會、台灣中外製藥與新北國王隊對血友病友們的支持，讓不管是現場或是線上觀看球賽的球迷，都能在 4月17日時認識這個疾病，一同關懷、鼓勵血友病友。周理事長另表示，血友病友們非常盼望未來能有更方便，以及長效的藥物納入健保給付，以提升治療效果，減低出血風險，可回歸正常生活，為社會貢獻己力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53461
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