COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《會計法》修正草案通過委員會初審　時力反對為個案修法

▲時代力量黨團表示，反對為個案修法，也對多數暴力老戲碼、沒收小黨詢答的機會，感到相當遺憾。（圖／記者王敏旭攝，2022.04.21）
▲時代力量黨團表示，反對為個案修法，也對多數暴力老戲碼、沒收小黨詢答的機會，感到相當遺憾。（圖／記者王敏旭攝，2022.04.21）

記者王敏旭／台北報導

2022-04-21 10:41:232022-04-21 11:33:33

立法院財政委員會今（21）日審查攸關國務機要費除罪化的《會計法》第99條之1條文修正案，最後在民進黨團人數優勢下，將草案送出委員會交由朝野協商。時代力量黨團則表示，反對為個案修法，也對多數暴力老戲碼，沒收小黨透過詢答與機關對談、表達修法立場的機會，感到相當遺憾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立委陳椒華說，時力黨團支持肯定涉及國務機要費的案件當事人，在司法程序上爭取自己的清白，這是當事人應有的權利。但反對委員會排審個案式修法，也就是反對實際上是為個案提出普遍適用性修法提案。

立委邱顯智表示，法律是對一般的人、抽象的事物做規範，不是針對特定的人具體的事物規範，如果要針對個案事情處理，憲法上這是要經過特赦，特赦是總統的權，基本上就應該考慮到底要不要對個案特赦，不是用這個案立法方式來處理。

立委王婉諭則說，法不應該溯及既往，這是法治國家基本精神，也是重要原則，法律不能對於還沒發生生效之前狀況來產生效果，這樣法律基本原則、信用度會被人民質疑，通過國務機要費除罪化，會犯下嚴重錯誤。

時力黨團表示，財政委員會在藍綠衝突，執政黨以人數優勢，粗暴停止詢答，將《會計法》第99條之1修正草案強行送出委員會，將陷國務機要費涉案當事人於不利及不義，請主動修正此粗暴程序，莫再自行其是。


藍綠立委爆激烈肢體衝突！國務機要費除罪15分鐘通過初審

立院明審國務機要費除罪化　民進黨團今晚開始輪班

全武行！立院初審會計法　藍綠立委上演對打、鎖喉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀