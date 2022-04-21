《會計法》修正草案通過委員會初審 時力反對為個案修法
立法院財政委員會今（21）日審查攸關國務機要費除罪化的《會計法》第99條之1條文修正案，最後在民進黨團人數優勢下，將草案送出委員會交由朝野協商。時代力量黨團則表示，反對為個案修法，也對多數暴力老戲碼，沒收小黨透過詢答與機關對談、表達修法立場的機會，感到相當遺憾。
立委陳椒華說，時力黨團支持肯定涉及國務機要費的案件當事人，在司法程序上爭取自己的清白，這是當事人應有的權利。但反對委員會排審個案式修法，也就是反對實際上是為個案提出普遍適用性修法提案。
立委邱顯智表示，法律是對一般的人、抽象的事物做規範，不是針對特定的人具體的事物規範，如果要針對個案事情處理，憲法上這是要經過特赦，特赦是總統的權，基本上就應該考慮到底要不要對個案特赦，不是用這個案立法方式來處理。
立委王婉諭則說，法不應該溯及既往，這是法治國家基本精神，也是重要原則，法律不能對於還沒發生生效之前狀況來產生效果，這樣法律基本原則、信用度會被人民質疑，通過國務機要費除罪化，會犯下嚴重錯誤。
時力黨團表示，財政委員會在藍綠衝突，執政黨以人數優勢，粗暴停止詢答，將《會計法》第99條之1修正草案強行送出委員會，將陷國務機要費涉案當事人於不利及不義，請主動修正此粗暴程序，莫再自行其是。