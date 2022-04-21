《會計法》初審藍綠混戰 民眾黨：國務機要費是歷史共業
立法院財政委員會今（21）日上午審查攸關國務機要費除罪的《會計法》第99條之1修正草案，藍綠立委上午又在立院爆發肢體衝突。最後民進黨團以人數優勢通過臨時動議停止詢答、逐條討論，只花了5分鐘就將法案送出委員會。民眾黨立委張其祿對此表示，國務機要費是歷史共業，但很遺憾藍綠雙方卻沒能理性來處理，應該還是要透過協商，依正常程序修法。
張其祿表示，國務機要費當然是歷史共業，藍綠兩黨在不同的位子上，對這件事情有不同的解釋，當然國務機要費涉及國家元首當然有特殊性，其性質是否與「特別費」一樣值得嚴謹的研議和考究，在《會計法》修法過程中，包括法務部、主計總處應該提供詳實的研究報告給立法院參考，但這次修法只有立委所提版本，還有很多爭議，包括是否因人設事、回溯立法等。
張其祿指出，《會計法》修法爭議太多，當然希望依照正常法治程序，但現在幾乎沒有看到有任何實質性的討論，這是非常可惜的。張其祿也坦言，國務機要費是歷史共業，制度要如何調整也是必須要做，很遺憾藍綠兩黨沒辦法用理性方式處理，深感可惜，同時希望未來修法草案進入黨團協商時，甚至行政院應該提出對應版本，提出相關評估和研究，不要只是為了單一事件或某個個人來修法。
民眾黨立院黨團稍早發布聲明表示，未來《會計法》第99條之1條文修正草案將進入黨團協商，民眾黨團呼籲仍應以促進廉政及透明為依歸，無論藍綠兩黨或行政院，都必須提出更明確的主張，法務部、主計總處也應有詳細的評估及研究，甚至提出行政院版本，拿出決心具體參與修法。