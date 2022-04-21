遠傳4G不降速「499吃到飽」再現！免綁約防疫上網包開賣
遠傳電信推出多元防疫專案，包含大雙網方案加辦光纖每月最低479元起，平均每日不到16元，近日疫情升溫同步帶動大雙網申辦量翻倍成長！搭配遠傳超值資費，健康禮盒、影音平板就能0元起帶回家，還有免綁約、２個月不限速上網吃到飽易付防疫上網包，同時遠傳推出網路限定優惠，申辦單門號599元上網網內雙飽專案，就可享上網、網內通話通通吃到飽，還加送最高2,400遠傳幣，綁約24個月，如果攤提回去的話，每個月可以省下100元，等於是月付499元，可說是隱藏版的499不降速吃到飽方案，1個遠傳幣可以折抵1元，能在遠傳心生活App兌換商品、抵用電信帳單。
另有599元全家上網吃到飽方案，wifi分享器+Apple HomePod Mini免費帶回家，且免施工、免牽線，線上申辦隨即宅配到府。同時攜手寬頻推出大雙網方案，申辦 5G行動上網和光纖飆速上網，特惠價只要999元起，讓網路內外整合，費用省一半；遠傳老客戶加辦光纖上網，每月最低費用也只要479元起。申辦上述方案可享friDay影音、數位萬事通前3個月免費，再送最高價值2,500元好禮多選一，包含TP-Link M4 WiFi Mesh網狀路由器、米家智慧直流變頻風扇2等。
再者，根據遠傳觀察，隨著確診案例數飆高，不少企業、學校重啟居家辦公、遠距教學，順暢網路尤其不可或缺，帶動大雙網３月單月申辦量翻倍成長，以120M與300M為主力銷售類型，銷售主力區域包含雙北、基隆、桃園、台南、高雄等都會區。鎖定民眾短期居家辦公、遠距教學需求也大增，遠傳有易付上網防疫包方案，提供2個月不限速吃到飽，促銷價只要1,199元，免綁約，還贈送網內語音通話2000元，國內通信費100元等。
5G方案的部分，申辦999元起5G資費，並搭配指定5G手機，台塑生醫活力速寶禮盒(原價2,680元)就能0元帶回家；因應居家追劇娛樂、遠距教學需求大增，也有多款影音平板0元專案，申辦絕配平板699方案，就享4G上網吃到飽及friDay影音免費看，還可將LENOVO M8、三星熱門平板0元起。