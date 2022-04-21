華視出錯最重可罰200萬 林楚茵：全民買單、不痛不癢
華視新聞台昨發生嚴重誤報事件，播出「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」等快訊。民進黨立委林楚茵今（21）日表示，雖然NCC最重可處200萬罰鍰，但預算其實是來自政府部門，因此裁罰是「全民買單」，罰緩左出右進、不痛不癢。
林楚茵說，根據文化部資料顯示，華視最大股東為公視基金會，持有華視83.24%股份，而公視基金會則是依照《公共電視法》第2條成立，其創立基金來自文化部編列，錢又不是華視靠自己賺的，請問華視從管理階層到員工，會害怕嗎？會心疼嗎？
林楚茵表示，根據《廣播電視法》第42條，就電視主管機關NCC而言，違反廣電法的電視台，NCC可做警告、罰鍰、停播、吊銷執照共4種處分，其中最有效益、各電視台最害怕的懲處就是「吊銷執照」。
林楚茵指出，公廣集團的存在是為彌補商業電視之不足，NCC有可能吊銷執照嗎？NCC對華視的「嚴重錯誤」，有任何政策工具，能讓華視覺得下次不會再犯錯嗎？罰錢不怕又不能停播，華視新聞會害怕犯錯嗎？
「到全民檢討的時候了」，林楚茵說，這次誤植跑馬事件，再加上公視誤刪42多萬筆新聞資料畫面，顯示公廣集團管理問題嚴重，該修法就修法、該好好整頓就要大刀闊斧，文化部必須研擬改善機制，別讓公廣集團成為化外之民。