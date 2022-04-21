影／立院審會計法爆衝突 民進黨嗆國民黨增加防疫風險
立法院財委會今（21）日初審攸關國務機要費除罪化的《會計法》第99條之1條文修正案，藍綠雙方為此爆發衝突。民進黨發言人李妍慧表示，國會今日再傳有人員確診，國民黨團卻以暴力、推擠等方式欲強佔主席台，如此非民主的行為，增加防疫風險，民進黨予以譴責。
李妍慧說，國民黨今日不僅惡意杯葛法案審查，黨團總召曾銘宗無視於防疫安全，甚至動手掐住立委鍾佳濱的脖子，民進黨對此行為表示強烈譴責，曾銘宗更應對此行為立刻道歉。
李妍慧表示，國民黨似乎不暴力就不會審法案，這種行徑只會加深選民的反感，更無法提升自身政黨支持度，回歸理性監督、認真審查，才是民主政黨、國會議員該有的態度與該盡的職責。
民進黨也說，現在該是朝野各界冷靜下來，共同面對處理《會計法》修正的時候，也希望日後在進行朝野協商時，大家能理性來討論。
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