COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

COVID-19居家照護、居家隔離、居家檢疫者　放寬就醫交通方式

COVID-19居家照護、居家隔離、居家檢疫者　放寬就醫交通方式
COVID-19居家照護、居家隔離、居家檢疫者　放寬就醫交通方式

健康醫療網

2022-04-21 11:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】中央流行疫情指揮中心今（20）日表示，考量COVID-19本土疫情升溫，為確保民眾於居家隔離或檢疫期間，或確定病例於居家照護期間，若有相關醫療需求必須往返醫療機構時，可以及時前往，自即日起放寬有就醫或採檢需求之居家照護、居家隔離、居家檢疫者之交通運送方式，以保障病人就醫安全以及保全醫療運送量能。

我是廣告 請繼續往下閱讀
因緊急就醫違反電子圍籬規定　經確認後不開罰

居家照護、居家隔離、居家檢疫者若有就醫需求，可依下列三種情形採取對應行動：

（一）緊急就醫：

1.以119救護車為原則；

2.輔助方式：依衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕/騎車)等方式進行。

（二）非緊急就醫/採檢：

1.以防疫車隊為原則；

2.輔助方式：依衛生局規劃或指示，得以同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕/騎車)等方式進行。

（三）返家隔離(含就醫/採檢後返家)：依衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行返家(如步行、自行駕/騎車)等方式進行。

有關居家照護COVID-19確診個案及居家隔離/居家檢疫者之就醫運送/轉送交通方式請參見指揮中心公布文件，後續將視疫情變化滾動調整，以兼顧病人安全及醫療運送量能。

另外，指揮中心指揮官陳時中表示，若因緊急就醫而違反電子圍籬限制，經查確認後並不會開罰，民眾可以放心。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53485

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

上海疫情再傳8人病故　累積25人死亡

世界醫師會發函譚德塞　盼讓台灣以觀察員參加WHA

響應世界血友病日 攜手千位球迷點亮球場熱「血」應援

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀