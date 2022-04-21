COVID-19居家照護、居家隔離、居家檢疫者　放寬就醫交通方式

我是廣告 請繼續往下閱讀
居家照護、居家隔離、居家檢疫者若有就醫需求，可依下列三種情形採取對應行動：
（一）緊急就醫：
1.以119救護車為原則；
2.輔助方式：依衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕/騎車)等方式進行。
（二）非緊急就醫/採檢：
1.以防疫車隊為原則；
2.輔助方式：依衛生局規劃或指示，得以同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕/騎車)等方式進行。
（三）返家隔離(含就醫/採檢後返家)：依衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行返家(如步行、自行駕/騎車)等方式進行。
有關居家照護COVID-19確診個案及居家隔離/居家檢疫者之就醫運送/轉送交通方式請參見指揮中心公布文件，後續將視疫情變化滾動調整，以兼顧病人安全及醫療運送量能。
另外，指揮中心指揮官陳時中表示，若因緊急就醫而違反電子圍籬限制，經查確認後並不會開罰，民眾可以放心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53485
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw