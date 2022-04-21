全聯線上賣「母親節福袋」　開箱搶先看：1%機率中大獎

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母親節福袋每袋520元，每袋基本內容物都包含10種商品，包括古寶無患子洗髮精、森田藥粧面膜等，以及「PXGo!全聯線上購」折價券一份（共計440元）。實際加總每樣物品售價，即使沒列入折價券優惠，實際物品總值就達990元，可說是穩賺不賠，只是要看內容物是否為個人所需。除了前述商品，每個福袋都有機會抽頭獎Mini Cooper全新三門掀背，其中全聯小時達再加碼144個獎項，中獎機率接近1%。
全聯小時達指出，這次首度和Uber Eats合作，在兩大平台購買都可抽頭獎Mini Cooper全新三門掀背（1名，市價155萬）、京華鑽石1克拉耀眼之星項鍊（1名，市價50萬）、圓夢金（1名，現金20萬）、黃金條塊3兩（1名，市價21萬）、黃金條塊1兩（3名，市價7萬）、FUJI 愛沙發按摩椅（2名，市價4萬9800元）等，共30個大獎，5月6日會以線上直播方式在官方臉書與LINE開獎。至於全聯小時達獨家加碼的144個獎項，僅限於全聯小時達平台購買者可抽，將於5/4、5/5、5/6由電腦抽出。
■母親節福袋開箱（每袋內容物皆相同）
- 古寶無患子洗髮精1瓶，249元
- 森田藥粧面膜1盒，299元
- 家樂氏東尼香甜玉米片175g，99元
- 意大利金莎巧克力3粒裝，44元
- 康乃馨潔膚濕巾80片補充包，86元
- 沙威隆清爽潔膚抗菌濕巾10抽，29元
- 四季釀造薄鹽醬油395ml，85元
- 正官庄高麗蔘野櫻莓飲50ml，99元
- 加仕沛益菌酵素/葉黃素3.5g，試吃包
- PXGo!全聯線上購優惠券一份，440元