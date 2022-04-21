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全聯線上賣「母親節福袋」　開箱搶先看：1%機率中大獎

▲全聯今年初一開賣新春福袋吸引大批民眾排隊，因應疫情升溫，首度在線上開搶「母親節福袋」，每袋520元。（圖／資料照片）
▲全聯今年初一開賣新春福袋吸引大批民眾排隊，因應疫情升溫，首度在線上開搶「母親節福袋」，每袋520元。（圖／資料照片）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-21 12:11:57

過年福袋買不過癮，母親節繼續買！繼虎年新春福袋後，全聯今（21）日宣布，將在「全聯小時達」、Uber Eats兩大平台首賣線上母親節福袋，每袋520元，限量3萬袋。福袋基本內容物價值保證超過520元之外，另可抽頭獎155萬元的Mini Cooper全新三門掀背，以及市價50萬元的1克拉耀眼之星項鍊、20萬圓夢現金、黃金條塊3兩（市價21萬）。「全聯小時達」再獨家加碼獎項，共多達174個獎項，中獎機率接近1%。

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全聯小時達表示，今年虎年第一次推出「福虎生豐福袋」，開賣當天15分鐘內7500袋立刻賣光，當天下午就公布頭獎得主。看好母親節即將到來，民眾想拼台汽車或鑽石送媽媽，首度推出線上母親節福袋，5月3日起至5月5日一連三天，每天中午12：30在全聯小時達、Uber Eats雙平台開搶，三天共限量3萬袋，每人限購1袋。

▲全聯將在線上開賣「母親節福袋」，每袋520元，最大獎抽市價155萬元的Mini Cooper全新MINI三門掀背。（圖／業者提供）
▲全聯將在線上開賣「母親節福袋」，每袋520元，最大獎抽市價155萬元的Mini Cooper全新MINI三門掀背。（圖／業者提供）
母親節福袋每袋520元，每袋基本內容物都包含10種商品，包括古寶無患子洗髮精、森田藥粧面膜等，以及「PXGo!全聯線上購」折價券一份（共計440元）。實際加總每樣物品售價，即使沒列入折價券優惠，實際物品總值就達990元，可說是穩賺不賠，只是要看內容物是否為個人所需。除了前述商品，每個福袋都有機會抽頭獎Mini Cooper全新三門掀背，其中全聯小時達再加碼144個獎項，中獎機率接近1%。

全聯小時達指出，這次首度和Uber Eats合作，在兩大平台購買都可抽頭獎Mini Cooper全新三門掀背（1名，市價155萬）、京華鑽石1克拉耀眼之星項鍊（1名，市價50萬）、圓夢金（1名，現金20萬）、黃金條塊3兩（1名，市價21萬）、黃金條塊1兩（3名，市價7萬）、FUJI 愛沙發按摩椅（2名，市價4萬9800元）等，共30個大獎，5月6日會以線上直播方式在官方臉書與LINE開獎。至於全聯小時達獨家加碼的144個獎項，僅限於全聯小時達平台購買者可抽，將於5/4、5/5、5/6由電腦抽出。

▲母親節福袋在兩大線上平台同步開搶，總計三萬袋。（圖／記者黃韻文製表）
▲母親節福袋在兩大線上平台同步開搶，總計三萬袋。（圖／記者黃韻文製表）
■母親節福袋開箱（每袋內容物皆相同）

  1. 古寶無患子洗髮精1瓶，249元
  2. 森田藥粧面膜1盒，299元
  3. 家樂氏東尼香甜玉米片175g，99元
  4. 意大利金莎巧克力3粒裝，44元
  5. 康乃馨潔膚濕巾80片補充包，86元
  6. 沙威隆清爽潔膚抗菌濕巾10抽，29元
  7. 四季釀造薄鹽醬油395ml，85元
  8. 正官庄高麗蔘野櫻莓飲50ml，99元
  9. 加仕沛益菌酵素/葉黃素3.5g，試吃包
  10. PXGo!全聯線上購優惠券一份，440元

     

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