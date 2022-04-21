再睡5分鐘狂開店！「神優勢」滴妹很懂賺 酸民臉被打腫
知名YouTuber滴妹所開設的手搖飲料品牌「再睡5分鐘」於2020年開幕，當時吸引不少鐵粉守在店外排隊，卻也引來部分酸民看衰，認為店撐不了多久。但截至目前為止，再睡5分鐘在全台已有5間分店，前陣子還和全家霜淇淋聯名，再創網路話題。對此，就有內行點評「2優勢」讓滴妹飲料店能夠長紅。
有網友於PTT八卦板上發文，指出滴妹飲料店「再睡5分鐘」至今已有5間分店，「真的很誇張！就是說生意超好！」他表示，2020年5月第一間店才於台北市開幕，本以為去年就會收掉，但結果反而和預期的不同，「沒想她超會做生意，分店還一直開是不是！」
貼文一出，就引來鄉民們熱議，「還跟全家聯名了，賺翻了」、「真的假的，好厲害」、「開店就算了，還跟超商聯名」、「其實蠻強的」、「老實講，那個價位一堆知名連鎖飲料店也差不多那個價格，要是喝習慣那價位也就沒差啦」。
其中就有行家點名「品質好」和「懂行銷」2大特點，成為再睡五分鐘能夠屹立不搖的關鍵，直言「產品品質好競爭力強，就活下來了」、「不難喝，懂行銷，包裝也有質感」、「不錯喝，厚奶跟珍珠夠水準」、「關於微網紅店應該很難喝很普通，結果其實蠻有特色」、「還蠻好喝的其實，貴是貴但品質不錯」、「宣傳的力量，好不好喝不是重點」。（編輯：陳雅雲）