疫情嚴峻　民眾黨新北黨部：一通電話免費幫確診社區清消

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王如意說，好不容易等到新北市政府的衛生、環保單位派員清消，也只是在社區一樓的公共環境進行消毒；1人確診，整個社區的居民都陷入惶恐不安，因此社區的管理委員會透過關係找上金鑽清潔公司，總經理郭宗慶二話不說，馬上就帶著清消器材，親自到社區的每個層樓進行免費清消。
楊博宇補充，為紓緩政府清消人力的不足，解決確診居民所住社區的燃眉之急，經過協商，郭宗慶決定擴大免費清消的服務，將在中和、土城、樹林、三峽、鶯歌等五區試辦；只要確診民眾居住的社區管理委員會，打電話到民眾黨新北市黨部提出要求，金鑽清潔公司便安排人員進行免費的社區清消。
土城、樹林、三峽、鶯歌區市議員參選人張昭隆認為，新北市不僅是國內疫情的重災區，不僅人口的密度比較高，傳染病毒的風險比較大，及公部門的人力吃緊，加上疫情來的又快又急，種種的亂象也引發民怨；很感謝金鑽清潔公司願意伸出援手，有需要的社區可電（02）2257－3002民眾黨新北市黨部洽詢。
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