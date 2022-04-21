COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

疫情嚴峻　民眾黨新北黨部：一通電話免費幫確診社區清消

▲民眾黨新北市黨部與金鑽清潔公司合作，將在中和、土城、樹林、三峽、鶯歌等五區，試辦免費幫確診社區清消的服務。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.21）
▲民眾黨新北市黨部與金鑽清潔公司合作，將在中和、土城、樹林、三峽、鶯歌等五區，試辦免費幫確診社區清消的服務。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.21）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-21 11:54:36

鑑於新北市疫情日益的嚴峻，台灣民眾黨新北市黨部今（21）日舉行「守護民眾，一通電話免費幫確診社區清消」的記者會；主委楊博宇指出，凡中和、土城、樹林、三峽、鶯歌區的社區，只要有確診民眾居住的社區管理委員會申請，將安排清潔公司進行免費的社區清消。

我是廣告 請繼續往下閱讀
發言人兼中和區市議員參選人王如意表示，新北市新冠疫情日益嚴峻，衛生單位進行清消的動作又常常緩不濟急；並舉例，中和區某社區的居民在4月20日上午通報確診，並於家中進行隔離照護，但該社區遲遲未見衛生單位派員進行清消，便透過里長向中和區公所反映。

王如意說，好不容易等到新北市政府的衛生、環保單位派員清消，也只是在社區一樓的公共環境進行消毒；1人確診，整個社區的居民都陷入惶恐不安，因此社區的管理委員會透過關係找上金鑽清潔公司，總經理郭宗慶二話不說，馬上就帶著清消器材，親自到社區的每個層樓進行免費清消。

楊博宇補充，為紓緩政府清消人力的不足，解決確診居民所住社區的燃眉之急，經過協商，郭宗慶決定擴大免費清消的服務，將在中和、土城、樹林、三峽、鶯歌等五區試辦；只要確診民眾居住的社區管理委員會，打電話到民眾黨新北市黨部提出要求，金鑽清潔公司便安排人員進行免費的社區清消。

土城、樹林、三峽、鶯歌區市議員參選人張昭隆認為，新北市不僅是國內疫情的重災區，不僅人口的密度比較高，傳染病毒的風險比較大，及公部門的人力吃緊，加上疫情來的又快又急，種種的亂象也引發民怨；很感謝金鑽清潔公司願意伸出援手，有需要的社區可電（02）2257－3002民眾黨新北市黨部洽詢。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

2歲幼童染疫亡　黃淑君：這就是侯友宜所謂市政優先嗎？

新北2歲童染疫亡　陳乃瑜：實在不敢想像那位媽媽心情

新北市衛生局電話打不通？侯友宜：疫調同仁電話接到哭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀