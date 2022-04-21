李聖經爆演藝圈內幕 「親近的前後輩關係」就是戀愛ING
韓劇《Shooting Stars流星》故事描述演藝圈幕後祕辛，找來李聖經、金永大、尹鐘焄、李正信、金允慧、朴素珍演出，談到該劇與現實娛樂圈的相似度，李聖經認為有95%，「我覺得很寫實，但怕大家會去推測這是在講誰，這方面編劇拿捏得很好。」導演李秀賢曝光演藝圈慣用的官方說法，「李聖經演的吳寒星有一句台詞說，『就算公司內的藝人談戀愛，也會在外面說，他們就是很親近的前後輩』。」更透露公司宣傳和記者吵架、藝人闖禍時，以及幫忙對其他相關人員道歉的場景都是真的。
李聖經劇中飾演宣傳組長吳寒星，亦做著經紀人的工作，她感慨說：「因為更了解娛樂圈每個職業，視野也變大了，感覺真的成長了很多。」金永大飾演頂級明星孔泰成，這是他首次擔綱電視劇男主角，他表示壓力很大，謙稱：「因為我不是頂級明星，一開始要怎麼演讓我覺得很困難，一邊尋找參考人物時，發現其實就在我身邊，像是聖經姊姊、鐘焄前輩等，讓我在拍片現場學習、成長很多。」
最近韓劇吹起「社內戀愛風」，被問到《流星》中藝人真的可能愛上職員嗎？金永大表示：「愛情是不分界線的，我個人覺得完全有可能！」李聖經深思後則回答：「如果我真的作為宣傳組長，應該會忙著照顧公司好幾名藝人而太忙，感覺連心動的時間都沒有，但其實寒星與泰成過去是認識的，也許不無可能。」
女團Girl's Day出身的朴素珍在劇中飾演娛樂記者，她透露以前經常受訪，但並不了解記者的工作過程，這次特地花3小時諮詢了一位娛樂記者，才逐漸理解的記者的實際工作內容，也更能同理記者們在採訪或撰寫報導時的想法。
樂團組合CNBLUE貝斯手李正信劇中飾演經紀公司聘用律師，他幽默表示：「在演藝圈工作以來，我從沒見過律師，也沒有和律師商談過，以後也想要繼續保持！」但他透露編劇有送他一本專攻娛樂領域律師寫的書，從中去揣摩角色。他也笑說：「這部劇的演員都很帥，讓我覺得應該要好好自我管理，所以剪了個乾淨俐落的髮型，也為了不變胖，一邊努力健身一邊拍攝。」
《Shooting Stars流星》除了李聖經、金永大、尹鐘焄、李正信、金允慧、朴素珍演出，客串名單也是黃金陣容，包含崔志宇、朴正民、宋智孝、文佳煐、金東旭、蔡鍾協、李尚禹等曾與導演李秀賢合作的明星，都力挺參與。該劇4月23日起每週六、日上午在愛奇藝國際站獨家跟播。