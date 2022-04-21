周玉蔻傳確診　邱顯智：應用頻繁篩檢逐漸取代隔離

新冠肺炎連續4日確診人數破千，媒體人周玉蔻今（21）日上午在臉書公布她PCR篩檢陽性，而她昨日上午曾與ACIP預防接種小組召集人李秉穎進行長達一個多小時的電台節目專訪，3天內主持的節目也訪問過多位立委與黨政高層，周玉蔻確診引發政壇震撼。時代力量立委邱顯智認為確診輕症多，應用頻繁的篩檢逐漸取代隔離，或是縮短隔離天數，才能維持正常的社會生活。
邱顯智指出，依照中央流行疫情指揮中心（CDC）的密切接觸者定義：「自個案發病日起至隔離前，在無適當防護下曾有長時間（大於15分鐘）面對面之接觸或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液之醫療人員及同住者。」確實不算。但依照周玉蔻廣播直播畫面，雙方座位中間未加隔板，還接觸桌面上的報紙，李秉穎需不需要匡列隔離，還需台北市衛生局的認定。
邱顯智表示，引起一片譁然的是，實際上各地方政府的匡列隔離標準，遠比CDC的定義還要嚴格。有太多人即便配戴口罩、足跡重疊，仍被認定為密切接觸者匡列隔離。真正的問題是，比起無症狀輕症的確診，10天的居家隔離才讓大家吃不消。
邱顯智進一步表示，指揮中心日前已拋出醫護的備援計畫，打滿三劑醫護可用每天PCR或快篩取代居家隔離，未來也會考量擴大適用範圍，呼籲用頻繁的篩檢逐漸取代隔離，或是縮短隔離天數，才能維持正常的社會生活。
※【NOWnews 今日新聞
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