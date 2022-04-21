議員質疑大甲鎮瀾宮改選「偷襲」　反被酸是防疫破口

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列席的民政局副局長徐照山證實，市府18日收到鎮瀾宮24日要開信徒大會、改選下屆董監事的備查公文，對於通知開會的時間是否太趕，已經請示中央，答案是依據組織章程規定。至於民政局是否派員參加，目前尚未決定。
早年鎮瀾宮信徒代表由甲安埔地區鄉鎮長、鄉鎮代表、村里長擔任，一任4年，之後陸續褪去政治色彩，改由實際參與宗教活動者擔任。施志昌再問，鎮瀾宮信徒代表有116人，依第11屆的捐助章程規定，係由董事會審查通過的誦經團、轎班、大甲媽義工團、大甲志工團等13個團體推選產生，但這次甲安埔地區的52名里長，卻通通收到信徒代表的開會通知，難道回到舊制？
施志昌說，大甲鎮瀾宮是擁有全國知名度的大廟，第12屆的信徒代表如何產生？是否已對外公告？里長們的資格是否符合捐助章程？主管機關民政局有必要對社會大眾說明清楚。此外，前信徒代表易錦隆針對選舉過程疑雲重重，已具名檢舉，目前最高檢察署受理發交依法辦理，他主張應該比照其他廟宇前例，司法調查完成前暫停選舉，若執意要選，民政局應不予備查。
徐照山一再強調民政局面對一千多家寺廟，通通一視同仁不會獨厚哪家，信徒代表係由宗教團體產生而備查，若不符合組織章程，民政局才會退回去要求補件，卻沒回答里長們的資格問題。施志昌大罵民政局對現任董事長顏清標護航到家、遇到鎮瀾宮就轉彎，徐照山隨後以已屆議會開議時間離席。
國民黨議員羅廷瑋隨後在議場內質疑，施志昌先前因助理確診，昨天才解除10天的居家隔離，今天仍是自主健康管理期間，卻大動作開記者會，是置眾人健康於不顧，無異在議會形成防疫破口。
民政局事後發新聞稿表示，對於外界質疑鎮瀾宮改選程序不符、中市民政局失職包庇，希望外界不要以訛傳訛，民政局絕對秉持行政中立，從嚴審查防範不法，請社會大眾放心，也呼籲外界停止不實抹黑與造謠、混淆社會大眾視聽，刻意影響台中市政府威信。