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壓榨警察做疫調？侯友宜：基層的聲音已反應給陳時中

▲刑警出身的新北市長侯友宜今（21）日表示，公衛體系包括警察的弟兄，而這些基層的聲音都已經反應給衛福部長陳時中來了解。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.21）
▲刑警出身的新北市長侯友宜今（21）日表示，公衛體系包括警察的弟兄，而這些基層的聲音都已經反應給衛福部長陳時中來了解。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.21）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-21 12:37:27

新北市的疫調工作由警察局各分局偵查隊負責，部分的刑警認為，「市府在壓榨警察」，引發各界的關注；對此，刑警出身的新北市長侯友宜今（21）日表示，公衛體系包括警察的弟兄，而這些基層的聲音都已經反應給衛福部長陳時中來了解。

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侯友宜今日出席「2022新北國際永續論壇－從SDGs到ESG全面永續進行式」時說，面對確診個案越來越多，基層同仁的壓力與挑戰，相對的艱鉅，同仁們真的辛苦了，所以他也一直給中央建議，不但要簡化流程外，盼疫調也能夠簡化；此外，公衛體系包括警察的弟兄，再加上居隔的方式適度調整，這些基層的聲音都已經反應給衛福部長陳時中來了解。

針對侯友宜之前提出要簡化居隔的流程，但陳時中說「開居隔單是地方的權責」，不會干涉也不需要中央核准的看法？開居隔單的流程是否會調整？侯友宜回應，流程過程中有很多的細項，這些的細項，他也都跟衛福部長陳時中說明了，陳時中完全可以理解、接受到基層的聲音，且陳時中在理解過程後，也會積極的去面對。

外界也關切新北市今日的確診數，是否會破千例？侯友宜指出，等指揮中心公布後，新北市確切的確診的數目，下午的記者會將一併向大家報告；此外，新北市的莫德納還有4.3萬劑，幼童將於5月開始施打，新北市目前已做好步伐的調整，已經在準備了，請大家安心。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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