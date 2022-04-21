基隆服務處同仁確診 蔡適應：快篩陰、自我健康監測7天
同仁確診！立委蔡適應表示，基隆服務處一名同仁昨晚身體不適，自行快篩疑為陽性，深夜至部立基隆醫院進行PCR篩檢，今（21）日早上透過健保快易通查詢確診，並向衛生局通報將另3名的辦公室同仁列為密切接觸者，目前快篩皆為陰性，後續將進行居家隔離。
蔡適應指出，他在4月18日週一的下午，曾到基隆服務處的辦公室與訪客會晤，期間並未與確診的同仁近距離接觸，不是密切接觸者，但為求謹慎，已自行快篩，結果為陰性，後續會進行7天的自我健康監測；此外，基隆服務處今、明兩日進行清消的作業，其他非密切接處者的同仁，今日也自行快篩。
蔡適應說，近日國內的疫情急劇變化，提醒大家隨時做好防疫的工作，遵守防疫規範，如被通知匡列隔離或照顧者，也可申請防疫補償金，並呼籲民眾儘速完成三劑疫苗施打，並下載臺灣社交距離APP，共同團結防疫；此外，基隆服務處4月25日重新開放，民眾這幾天如有服務的需求，可透過線上服務。
依現行COVID-19之密切接觸者的定義，「自個案發病日起制隔離前，在無適當防護下曾有長時間（大於15分鐘）面對面之接觸或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液之醫療人員及同住者。」
※【NOWnews 今日新聞
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