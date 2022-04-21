印尼船員遭虐打、每日工作20小時　大旺號9人遭起訴

外籍漁工人權議題在近幾年逐漸浮上檯面，引起國際社會的輿論。台灣人投資經營的萬那杜籍「大旺號」漁船，2019年遭控強迫勞動，今年初還被美國國土安全部扣押漁獲，檢方歷經長期偵查後發現，林姓船長會逼有宗教信仰的印尼船員吃豬肉，每天強迫工作長達20小時，還苛扣加班費271萬餘元，船員甚至長達32天沒休息，十分不人道。檢方依違反人口販運防制法等罪嫌起訴蔡姓女船東、林姓船長等9人。





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檢方調查，2019年4月10日，「大旺號」漁船於從旗津出發，前往斐濟一帶海域捕撈鮪魚，該船擁有17名印尼籍船員和2名萬那杜籍船員；林姓船長和梁姓輪機長利用外籍漁工不熟通用語言，加上海洋難以求助的弱勢困境，只要船員不服從指揮，林、梁2人便恣意辱罵，且揚言扣薪，甚至動手毆打。





林、梁2人要求船員每天工作14到20小時，最多連續工作32天，無視海上酷寒，任意丟棄或扣留船員衣物；林、梁2人亦未顧及印尼籍船員信仰，多以豬肉為主食，導致船員被迫食用豬肉，否則只能挨餓工作。





2019年6月中旬，印尼籍船員在甲板進行下勾作業時，梁男從後重擊他的後腦位置，該船員當場倒在甲板上，後來自行起身仍繼續作業；同月17日上午7時15分，該名船員在睡夢中死去，其他船員鼓噪罷工，並揚言：「不讓遺體下船就不做事！」林男只好將船開到斐濟SUVA港停靠。





經斐濟政府相驗後發現，該名船員死於急性肺水腫，19名船員趁機離職；大旺號只好留在當地補人，才能繼續進行捕撈作業；2020年3月17日，印尼籍船員工作受傷，林男仍要求他繼續工作，同年4月初該船員不堪工作壓力而中風，左半身無法出力。





外國媒體披露「大旺號」虐待漁工一事後，高雄地檢署指揮移民署、海巡署及調查局等單位展開調查；林、梁2人應訊時否認虐待，但因相關事證明證，檢方偵結後將蔡姓女船東、林姓船長等9人依違反人口販運防制法等罪起訴。



