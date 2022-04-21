預估4月30日確診破萬例　衛福部加強輕重症分流措施

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌表示，快篩試劑會確保供應量足價穩，實名制儘速上路，讓有需要民眾以合理價格取得。抗病毒藥物方面，治療中重症的注射藥物存貨充足還有1.6萬人份，口服藥物超過2.5萬人份，採購35萬人份將在這月底、5月初到貨，。
蘇貞昌指出，這月底150萬劑莫德納疫苗到貨，兒童疫苗接種已核准莫德納疫苗用6到11歲兒童，另外12歲到17歲青少年也要施打第3劑，衛福部、教育部規劃接種作業，尤其可能會出現哪些身體反應，要讓家長充分瞭解。
周志浩說，目前預估4月30例確診案例介於6180例至1萬5583例之間，可能會落在9599例，但1萬5583例的機會比較小。目前疫調將採發病之前2天接觸者做匡列，社交距離APP也會針對與確診者接觸2公尺內2分鐘以上發出通知。
周志浩表示，未來醫院收治中重症、年齡75歲以上、月齡不足3個月且發燒嬰兒、月齡3至12個月且高燒39℃以上嬰兒、懷孕36周以上確診者。加強版集中檢疫所、防疫旅館則是年齡65歲以上未滿75歲的無症狀、輕症者，以及懷孕未滿36周診者。居家照護則是未滿65歲、無懷孕的無症狀、輕症確診者。
至於蔡英文總統說快篩劑將達1億劑，衛福部次長薛瑞元說，這牽涉到快篩劑國內廠商製造速度與進口速度，預計5月出可以開始實名制，讓民眾購買快篩劑，那時候價格就會比較低。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。