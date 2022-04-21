WHA 5月登場　外交部爭取以觀察員身分與會

第75屆「世界衛生大會」（WHA）訂於5月22日至28日舉行，外交部今（21）日表示，將與衛福部全力爭取受邀以觀察員身分與會，並已展開相關工作，持續與友邦及理念相近國家密切溝通協調，以凝聚最大的國際共識和支持，穩健積極推案。
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安答覆表示，新冠肺炎疫情凸顯台灣參與「世界衛生組織」（WHO）的必要性與急迫性。今年以來，我方的訴求已獲得許多國家公開支持，如1月WHO執委會，友邦及理念相近國家透過執言、提交書面聲明等方式助我；2月「英澳峰會聯合聲明」，重申支持台灣以觀察員等身分有意義參與國際組織；3月丹麥國會通過友我決議，支持台灣獲得世界衛生大會觀察員身分；4月美國副國務卿麥肯伊（Brian McKeon）也在與WHO幹事長譚德塞會晤時，當面呼籲應納台灣以觀察員身分參與WHA。
歐江安表示，「世界醫師協會」(WMA)已致函WHO秘書長呼籲為台灣開啟大門邀請參加WHA大會；對於世界醫師協會的鼎力支持，我方表達誠摯感謝，也感謝相關民間團體群策群力，共同協助推動參與世界衛生大會。
外交部表示，並將透過國際文宣等多元管道反映台灣2,350萬人民參與WHA的心聲，透過社群媒體、推案短片、專文投書，以及WHA專刊等方式，持續凝聚並強化國際支持聲量。外交部將持續與衛福部合作，善用目前累積的動能與友我聲量，爭取常態性參與WHO的相關活動與機制。至於本年具體的推案方式，基於與各國的互信與默契，相關細節目前不便對外公布，將在適當時機向外界說明。
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