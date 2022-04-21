周玉蔻確診燒到台中 國民黨團批綠營議員被匡列前趴趴走
媒體人周玉蔻臉書宣佈確診，台中市議會國民黨團譴責民進黨議員周永鴻3天前才上周玉蔻的節目，今天仍然趴趴走；剛解除隔離的施志昌則是大動作開記者會，兩人造成防疫負擔。周永鴻上午表示自己快篩陰性、並未進入議場，中午接到匡列通知後已前往防疫旅館隔離。施志昌則指事前有詢問議會議事組，且全程與媒體保持安全距離，並未違反規定。
周玉蔻上午9點在臉書宣佈，今天（21日）凌晨接獲簡訊通知確診，一早已分別以電話、line及簡訊告知最近3天的其他密切接觸者。台中市議會民進黨團副總召周永鴻18日才上過周玉蔻節目，國民黨議會黨團批評，周永鴻若一早就知道此事，應要自主管理，不該來這麼多議員出沒的公眾地方。
議員張廖乃綸說，剛剛和其他人與周永鴻搭同一部電梯，她家裡還有兩個不能打疫苗的幼童，現在非常擔心！如果到時候有問題，牽扯到的人員與範圍將以等比級數增加，綠營民代怎可以這麼隨便輕忽？
陳政顯和其他藍營議員也批評，中央10+7的規定很明確，先有施志昌居隔期滿就開記者會，後有周永鴻密切接觸確診者卻趴趴走，兩人身為民代理應為民表率，為什麼要破壞制度，造成防疫人員的負擔？台中市議會表示，今天下班後會進行全棟清消。
周永鴻上午到議會簽到後，曾進黨團辦公室看了一下議員施志昌批判鎮瀾宮改選的記者會，隨即進自己的研究室，並沒進議場。他上午表示沒接到匡列通知、自行快篩為陰性，已主動連繫衛生局了解是否有PCR需求，但衛生局人員表示不必。但基於防疫安全，今天行程均先取消。
但就在國民黨團中午開記者會的同時，周永鴻接到匡列通知，中午一點搭防疫計程車前往防疫旅館。另一民進黨議員林德宇，15日曾參加民視《辣新聞》錄影，自行快篩結果為陰性，他表示後續會做好自我健康監測。
至於因助理確診而被居隔、前天深夜10天期滿的施志昌，也被批評今天開記者會將形成防疫破口。施志昌表示，解隔第一天就詢問議會議事組，確定自主健康管理期間仍可正常進出議會、參與質詢活動，他在記者會全程與記者保持安全距離，並未違反自主健康管理規定。