疫情衝擊　桃機超前應變　部署優化軟硬體

新型冠狀病毒（COVID-19）來襲前，身為台灣交通樞紐的桃園國際機場，出入境時人潮眾多，因此民眾都需要提前抵達報到，但面對疫情肆虐，你我究竟多久沒走進桃園機場了？根據桃園機場旅客量分析顯示，從2019年旅客量已達4868萬人次，到2021年下滑至90.9萬人次。隨著病毒變異，新變種病毒Omicron造成破千確診數，讓邊境管制解封再次受到考驗。不過桃園機場公司仍持續超前部署更新機場環境及軟硬體設施，尤其行李輸送系統優化，並擴建行李控制中心，盼未來暢通國門時以嶄新面貌及更精進的處理效率迎接旅客。
桃園機場第一航廈啟用至今邁入43年，為了持續提供旅客更好的服務，過去在報到尖峰時刻，地勤人員須以人工掃條碼方式慢慢分揀行李，耗時費力且容易出錯，對此，桃園機場分二階段優化歷程。第一階段為第一航廈出境行李輸送系統新建「自動化行李分揀系統」已在2019年竣工完成，在運送及領取行李速度上，採用高速小車系統準確率提升至99.5%，行李處理量能每小時從1250件提高至5400件，另有早到行李暫存區可儲存490件，在既有空間倍增出境行李轉盤，場內轉盤數也由6座倍增至12座，擴大容納空間增加營運能量，作業模式調整新建行李分揀系統整合早到行李處理區域，使整體作業效能提升。
第二階段針對第二航廈報到櫃台行李設備汰換並遷建行李分揀系統控制中心，在疫情期間進行整體空間規畫，於去（2021）年完工啟用，花費3.16億元。桃機公司維護處表示，疫情期間配合相關政策，施工團隊全力趕工，大幅縮短工期，採分區執行工程施作，將影響機場營運降至最低，報到櫃台島區行李處理能量每小時由480件提升至600件，並將磅秤輸送機高度降低，由原來的30公分降至23公分，讓作業更順暢，櫃台間預留人員進出口讓動線更安全，同時改善航警、航空、地勤公司及維護人員作業環境。此外，處理場內設置監控中心，24小時由專人掌握系統運作情形，遇有障礙或異常可立即排除，提供旅客更好、更穩定的服務。
桃機公司維護處表示，旅客行李箱常有舊的搭乘航班條碼未撕除、或條碼貼太多，這樣不僅影響辨識系統判讀，或者航空公司在貼條碼時未貼正或貼在把手時，也不易判讀，行李就會移至問題轉盤，這時就會以人工立即處理旅客行李儘快排除問題。此外，第二航廈新的行李控制中心也負責與地勤和航空公司協調、調度行李轉盤、監控旅客報到櫃台、行李運輸帶及分揀系統影像等。桃機公司表示，疫情期間不僅將設備屆齡汰舊換新、硬體規格持續擴充提升、並將資安升級讓系統更穩定，優化讓旅客有感的服務，滿足所有旅客的需求。