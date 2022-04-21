5月起營養午餐補助調高4元　陳吉仲曝180萬師生加菜內容

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陳吉仲今下午召開臨時記者會說明，目標要讓3600多所學校，180萬學童與教師營養午餐再精進。他提到，105年時，總統蔡英文曾提及「學校午餐應優先採用在地食材」，為達校園食材溯源目的，政府在「食安五環」政策下，農委會與教育部自106年開始推動學校午餐使用四章一Q政策。
「四章一Q」指的是學校午餐採用有CAS優良農產品、CAS有機農產品、GAP吉園圃安全蔬果、TAP產銷履歷等4種標章，及QR Code生產追溯條碼的國產生鮮食材，後因GAP吉園圃安全蔬果退場，更改為「三章一Q」。
陳吉仲指出，當時全國每人每餐獎勵3.5元，截自108年，覆蓋率已達近6成，去（110）年全面推動後，為協助採購國產可溯源食材增加成本，由行政院於一般性補助款編列補助地方政府，提供學校午餐採用國產可溯源食材補助，一般含非山非市學校，每人每餐調升為6元、偏遠地區學校因運輸成本較高，調整為10元，至今年2月底，全國各縣市校園食材登錄平台食材登錄筆數為可溯源食材比例已達93.27%。
為因應《食農教育法》19日正式三讀通過，陳吉仲宣布，自5月起，學校午餐採用國產可溯源食材補助一般含非山非市學校，每人每餐6元再提高至10元、偏遠地區學校10元提高至14元，過去教師須自負相關額度，也將由政府負擔。
陳吉仲也提到，加碼的4元獎勵將用於強化推動學校午餐使用三章一Q水果、雜糧、每月至少一次使用在地水產品，增加驗證魚片／排、提供國產非基改具產銷履歷豆奶／漿供應次數，也希望甜湯可以使用三章一Q食材，落實提升學校午餐食材品質，增進學童飲食健康，促進支持在地農業，更希望覆蓋率未來能提升至百分之百。