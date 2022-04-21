港星將臉塗黑扮菲傭　引社會輿論

近期港劇《金宵大廈2》第7及8集單元「姐姐」中，因演員黃婉華以化妝品塗黑膚色，飾演菲律賓外傭，並在劇中墮胎，以及在僱主家玩巫術等情節，受到社會輿論批評，稱有「種族歧視」之感。由於話題越演越烈，從劇組到演員都發出聲明，引起社會熱議。





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據悉，曾出演電影《淪落人》菲傭一角榮獲2019年香港金像獎「最佳新演員」的菲籍女演員姬素·孔尚治（Crisel Consunji）也對此事提出看法，她表示曾收到該劇的試鏡邀約，但怕角色被定型而拒絕。但她批評演員黃婉華在幕後花絮影片中一邊塗黑自己、一邊以模仿菲律賓口音的英語說話行為「惹人反感」；又質疑劇組聲稱想擁護菲裔族群，實際上卻沒有讓該族群感到受尊重。





Crisel 指出，對於另一個種族的演員飾演菲裔角色，不感到受侮辱，但就藝術完整度（artistic integrity）而言，她期待演員應充分研究角色，並在螢幕前後展現菲籍女性應有的尊嚴。她在文末更勉勵在港的外籍看護，雖然爭取認同的道路上困難重重，但每次爭論均可帶來新討論和教育機會，而對於每個悖論，期盼社會大眾能同心協力，共同解決紛爭。





香港無綫演員、曾奪下港姐的女星麥明詩也在Instagram表示，希望香港可以給予更多機會予少數族裔演員，由她們代表自己種族。而受爭議的女星黃婉華亦在日前發文致歉，表示自己行為的確該檢討。香港網友們的意見則相當分歧，有人認為「什麼都要講種族，一定要政治正確嗎？演員的演技才應當討論」；有人則認為「香港的種族平權意識仍相當落後，需大家共同努力」。





由於爭議頻頻，香港無綫電視將涉事集數在myTV Super 暫時下架，表示修正後將重新上架，並向受影響人士致歉；《金宵2》監製葉鎮輝日前則為劇集平反，向傳媒表示絕無歧視或抹黑之意，並對有關指控感到無奈。



