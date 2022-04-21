特企／閃爍如紅寶石！COMEBUY澎湖限定仙人掌飲品好好拍

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年正式邁入二十年的COMEBUY，更是領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對每批到門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位，進行茶葉檢測，為所有客人層層用心把關。本次特別在「2022澎湖花火節」推出新品「仙人掌雙Q奶茶」，以仙人掌汁搭配香醇奶茶，加入珍珠搭配(芋圓+薯圓)或(粉條)2選一，讓海邊玩耍需要補充體力粉絲，即能瞬間享受雙重Q彈咀嚼飽足感，加上這杯粉紅襲擊；必定殺拍照不少記憶體。另一款新品「仙人掌蘋果冰茶」則以仙人掌汁混合蘋果果露，完美呈現蘋果微甜、微酸的特殊風味，再搭配寒天晶球的紮實口感，可說整杯晶透鮮紅；閃爍如紅寶石一般珍貴，炎炎夏日不管選擇哪一杯？特殊的口感必能加深對澎湖的美好印象。
限定美好的回憶 拍照標籤抽好禮
旅行的意義，就是要瘋狂玩得開心，吃飽喝好住好，忘記一切工作帶來的煩心憂慮。本次搭配2022澎湖花火節，COMEBUY一口氣推出兩款新品「仙人掌雙Q奶茶」、「仙人掌蘋果冰茶」，特別研發加入澎湖當地重要的仙人掌元素，除飲品特別風味外，另一特點就是夏日鮮豔的視覺感受！因此，特別於Facebook粉絲團或IG粉專舉辦「拍照打卡hashtag抽好禮」，凡於活動期間2022年4月25日至5月31日，分享您在澎湖與COMEBUY仙人掌系列飲品照片，上傳至個人社群平台(擇一)公開貼文，並於文章內「#COMEBUY澎湖限定」及您喝的飲品「#仙人掌雙Q奶茶」或「#仙人掌蘋果冰茶」，完成即可參加抽獎。有機會獲得20週年系列相關紀念商品，趕緊把最美美的照片記錄下來，分享給更多無法來澎湖的好朋友羨慕吧！(詳細活動辦法，以粉專公告為主。)