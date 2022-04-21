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民眾黨桃園市長初選結果出爐　「勞權女神」賴香伶勝出

▲民眾黨針對桃園市長參選人選，從三月起進行初選機制，最終由「勞權女神」立委賴香伶勝出。（圖／台灣民眾黨提供）
▲民眾黨針對桃園市長參選人選，從三月起進行初選機制，最終由「勞權女神」立委賴香伶勝出。（圖／台灣民眾黨提供）

記者丁上程／台北報導

2022-04-21 15:26:24

2022年九合一選舉在即，由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，日前針對桃園市長提名人選，展開黨內初選機制。而歷經近兩個月的初選後，最終由民眾黨不分區立委「勞權女神」賴香伶勝出。賴香伶在今（21）日的記者會上表示，她是六都內各個政黨之間首個經過初選機制選出的參選人，也期望藍綠兩黨的參選人能夠早日提出，大家一起競爭，樹立選戰新典範。

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賴香伶表示，感謝一同競爭的秘書長謝立功，雙方本著讓大家更認識民眾黨的方式，帶動桃園市民們了解民眾黨的理念、政見、願景，更希望在真正投入大選時，這些力量能從小匯聚到大，成為民眾黨的支持力。

賴香伶強調，到目前為止六都藍綠兩黨的參選人，只有台灣民眾黨用民調的方式進行初選，「而我就是民調勝出的角色，來成為黨提名的桃園市長參選人。」賴香伶說，雖然民眾黨很新、很小，但仍舊透過民主的方式決定出參選人。

至於在初選中落敗的秘書長謝立功，則表示大家從民眾黨這次的初選機制中，就很明顯看得出來是有別於藍綠兩政黨。「我們不知道國民黨人選什麼時候會出現，也不知道民進黨現在在演哪一齣。」謝立功說，但是我們台灣民眾黨，已經是賴香伶委員跨出成功的第一步。

謝立功強調，黨主席以及黨內相關人士，對於桃園市長這一仗抱持著很大的期望，「我不認為這次初選是誰勝誰負，我覺得我們台灣民眾黨贏了，我跟賴香伶也都贏了。」謝立功強調，選舉必須要有進步機制，民主也是，民眾黨的這一步一定給藍綠兩黨很大刺激，希望他們也都推出好的人選，才是人民之福。

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