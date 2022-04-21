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路竹翻轉升級　高雄第97期市地重劃全面啟動

▲「高雄市第97期市地重劃工程」於今（21）日上午舉辦隆重動土典禮。（圖／高市府地政局提供）
▲「高雄市第97期市地重劃工程」於今（21）日上午舉辦隆重動土典禮。（圖／高市府地政局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-04-21 17:00:00

由高雄市政府地政局籌辦的「高雄市第97期市地重劃工程」於今（21）日上午舉辦隆重動土典禮，副市長林欽榮與當地民代及里長共同參與動土儀式，地方的民眾扶老攜幼前來共同關心及見證市府對市政建設的用心承諾及成果展現，儀式在舞獅及鼓陣的熱鬧聲中展開，隨著典禮圓滿結束，也象徵路竹第1個市地重劃區－第97期市地重劃工程全面啟動。

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▲副市長林欽榮，地政局長陳冠福共同參與動土儀式。（圖／高市府地政局提供）
▲副市長林欽榮，地政局長陳冠福共同參與動土儀式。（圖／高市府地政局提供）
林欽榮表示，自陳市長上任後，積極籌劃「捷運岡山路竹延伸線、沿線都市及非都市土地再發展策略」藍圖，使南部S科技廊帶漸成形，不少國際大廠陸續投資高雄，包括路竹科學園區以及推動中的橋頭科學園區，預估未來5年內至少新增4萬5千個就業機會，因此市府已擬妥企業安家計畫，釋出安家住宅興建基地，以解決企業員工住宅需求，而公辦市地重劃開發扮演極其重要的角色，包含已完工的岡山區87期重劃區、本次動土的路竹區97期重劃區，以及預定今年9月開工的岡山區102期重劃區，都是安家計畫的一環。

林欽榮說，第97期重劃區鄰近南科路竹園區、路竹區公所及路竹地政事務所，且鄰近台一線縱貫公路，未來配合捷運系統-岡山路竹延伸線，交通便利、具有市場競爭力，但是長期以來土地閒置，使用效益極低。透過都市計畫「變更路竹都市計畫（第三次通盤檢討）(第三階段)案」將原文(高)用地規劃為住宅用地、文(中)用地及道路用地，有助於南部S科技廊帶的推動。

▲地政局表示，97期市地重劃區原為閒置土地，內有一處荒廢壘球場，其餘多為空地。（圖／高市府地政局提供）
▲地政局表示，97期市地重劃區原為閒置土地，內有一處荒廢壘球場，其餘多為空地。（圖／高市府地政局提供）
地政局長陳冠福補充說，97期重劃區重劃後總面積約3.45公頃，其中文(中)用地及道路用地等公共設施用地約1.18公頃，住宅區約2.27公頃。重劃完成後，除可改善目前凌亂的環境外，將一次新闢4條計畫道路，且每筆土地方整均能臨路，良好的生活機能條件，勢必發展為路竹新核心，帶動地方的發展。

地政局表示，97期市地重劃區原為閒置土地，內有一處荒廢壘球場，其餘多為空地。因區內地勢較低，須辦理工程整地、基地填土，且重劃區屬易淹水區，配合出流管制計畫評估將增設一座滯洪池，以解決淹水問題。

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