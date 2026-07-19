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7/19不只天赦日！天貺節+虎爺聖誕「三倍能量」：錯過再等26年

▲27月19日不僅碰上的甲午天赦日，更正逢難得一遇的虎爺聖誕、玉皇大帝開天門的「天貺節」，3大吉日都具備開恩赦免、除厄除煞等寓意。（圖／取自photoAC）

今天赦日「3禁忌」別犯！別穿破洞衣物、說壞話

📍禁忌1：忌穿有洞破舊衣物

📍禁忌2：換錢水忌以小換大

📍禁忌3：忌造口業

▲天赦日當天嚴禁造口業，上天開恩特赦，罵人、吵架還是背後捅刀，業障都是加倍奉還。想轉運先閉上嘴巴、管好脾氣，心靜了，好運才會進來。果。（圖／取自unsplash）

天赦日開運攻略！「曬錢包15分鐘」旺到下半年

📍開運法1：曬錢包開運

📍開運法2：參拜神明

2026甲午天赦日於今（19）日到來，同時撞上玉皇大帝開天門「天貺節」與黑虎將軍聖誕，堪稱今年最強吉日。根據易經專家「王老師」王昆山表示，，若錯過得要再等26年。7月19日不僅碰上的甲午天赦日，更正逢難得一遇的虎爺聖誕、玉皇大帝開天門的「天貺節」，3大吉日都具備開恩赦免、除厄除煞等寓意，也是求財運、事業運、補財庫第一大吉。三大吉兆也讓今天氣場「三倍能量」增強，根據曆法推算，民眾若錯過今天要再等26年。這天玉皇大帝下凡間巡視，有破洞的衣服是破運漏財訊號，別跟自己荷包開玩笑。這天是虎爺聖誕，去拜虎爺換錢水，不要用1塊硬幣換10塊，這貪財行為得不到虎爺保佑。天赦日上天開恩特赦，罵人、吵架還是背後捅刀，業障都是加倍奉還。想轉運先閉上嘴巴、管好脾氣，心靜了，好運才會進來。天貺節開天門被民間視為補運時機。相傳古代皇帝會在這一天將曬龍袍，藉由純陽能量去除霉運，並祈求萬事大吉，建議可以在上午7時11時、下午13時至15時，把你的生財工具如錢包、印章、及零錢16元等，或平常穿的衣服，拿到太陽下曬15分鐘，向上天誠心稟報身分與願望，最後念「乾元亨利貞」，可收天恩、聚陽氣、納財納吉之效。可在吉時「上午7時11時、下午13時至15時」參拜，記得先求赦罪、解厄，再祈求賜福、補財庫，並謹記參拜口訣「玉皇開恩，逢凶化吉，罪過消除，福財雙至。」最後念「乾元亨利貞」，若無法前往參拜，建議出門走走、曬曬太陽，接收好運能量！