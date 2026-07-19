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▲隋棠（左）在節目討論中堅持要跟千千換職位。（圖／翻攝自YouTube 請世界吃桌）

實境節目《請世界吃桌》日前播出紐約辦桌篇，隋棠主動提出希望進入內場學做菜，擔任最累的職位「水腳」一職，不過這個工作本來是千千所負責，再加上她的英文不好，然而她卻無法拒絕隋棠的要求，片段曝光後，隋棠強迫換工作一事也成為了網友砲轟話題。有觀眾發文詢問，「水腳」工作明明更累，為何隋棠跟千千換位子反而被罵，為此其他觀眾點出關鍵，認為隋棠沒有尊重千千的意見，才會惹出這一串爭議。紐約辦桌篇時，隋棠提議想跟千千交換職位，從原本的外場接待，改到內場擔任水腳，但因為千千擔心自己英文能力不足，希望到了日本站能再換回內場，隋棠卻回應：「如果一直待在自己安心的道路上，反而結果沒那麼感動。」雖然千千最後接受了，但因為隋棠完全沒有要給千千商量餘地，就像是單方面告知「我就是要進場當水腳」，因此掀起許多批評，但也有網友不解表示，「水腳明明工作最辛苦，隋棠主動接手，不就是想讓千千輕鬆一點嗎？」多數網友認為，從節目內容來看，隋棠而非為千千著想，而只是因為自己想要到內場而已，且千千也說了希望之後換回內場，但隋棠卻直接說希望維持現有安排，甚至以「跳脫舒適圈」鼓勵對方，完全忽略了當事人的感受。不少觀眾指出，真正讓人反感的是，「如果同事突然要求跟你換工作，只因為那是他的夢想，還一副很難拒絕的態度，你會舒服嗎？」、「外場對千千來說沒有比較輕鬆」、「想換就換，想固定就固定都她在講，沒有考慮他人的感受。」