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台股17日上演史詩級崩跌，加權指數單日狂瀉2953.71點，創下史上最大跌點紀錄，市場恐慌情緒急速升溫。不過，財經網紅葉育碩提醒，歷史最大跌點並非投資人現階段最該關注的重點，真正決定市場是否可能演變成踩踏式崩跌的，其實是籌碼面，而其中最重要的觀察指標就是「融資維持率」。他表示，不少投資人看到指數重挫就開始恐慌，但市場是否持續惡化，往往不是由跌點決定，而是融資是否引發連鎖斷頭賣壓。葉育碩在臉書發文指出，許多投資新手對融資維持率並不熟悉，其實可以把它想像成「融資族的安全氣囊」。他解釋，投資人使用融資買股時，券商並非無條件借款，而是要求擔保品必須維持一定價值。當股價下跌、擔保品縮水時，融資維持率便會同步下降。若維持率持續下滑，券商會先通知投資人補繳保證金；若未補足，將進一步遭到追繳，最終甚至可能被強制賣出，也就是俗稱的「融資斷頭」。葉育碩指出，目前台股整體融資維持率約147%，市場已開始討論是否可能進一步跌至130%的警戒區。他以目前約42671點估算，大盤若再下跌約11%，融資平均維持率才可能接近130%，換算指數約落在37500點附近。不過，他也提醒，真正容易引爆融資風險的並非台積電、聯發科等大型權值股，而是中小型電子股、AI概念股及熱門題材股。由於這類個股融資使用比例普遍較高，波動幅度也遠高於大盤，因此當大盤跌10%時，不少熱門股可能早已下跌30%、40%，甚至腰斬，融資斷頭壓力自然更大。葉育碩認為，融資維持率就像市場風險的溫度計，數字越低，代表市場承受的壓力越大。因此，與其一直猜測下周指數是反彈500點還是續跌1000點，更應該持續觀察四項關鍵指標，包括融資餘額是否快速下降、外資空單是否開始回補、散戶是否仍持續攤平加碼，以及市場是否出現恐慌性殺盤。最後，葉育碩提醒，真正需要提高警覺的是高槓桿操作、滿手融資且缺乏風險控管的投資人。至於沒有使用融資或其他槓桿工具的投資人，則不必因融資維持率變化過度恐慌，反而可以趁市場劇烈修正時，留意是否有基本面良好、卻遭到錯殺的優質股票，作為後續布局的觀察標的。