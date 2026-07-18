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不想用iPhone、三星了選什麼品牌？Google手機被狂推

▲Google Pixel手機近幾年成為不少不想使用iPhone、三星的人買手機的新選擇。（圖／記者周淑萍攝）

Google自己也有賣手機？Pixel系列站穩台灣第五大市佔率

早期Google手機在台灣市佔率連1%都不到，如今已經站穩第五名的位置，而且還在持續上升當中，像是5月Pixel 10系列銷量月增9%，中階機款Pixel 10a單月買氣更是暴增30%之多。

▲早期Google手機在台灣市佔率連1%都不到，如今已經站穩第五名的位置，中階機款Pixel 10a單月買氣更是暴增30%之多。（圖/傑昇通信提供）

Pixel 10a免1萬2就帶回家！最新Pixel 11系列新機也要來了

通訊行現在最低不用1萬2千元就可以帶回家！

目前通路行情Pixel 10系列平均都有超過25%的跌價幅度，降價金額最低6500元起跳

▲Google Pixel10a現在在通路行情最低已經不用1萬2千元就可以帶回家。（圖／傑昇通信提供）

8月12日開放預購

據傳這次Pixel 11系列將搭載台積電2奈米製程打造的Tensor G6晶片，將成為全球首款採用台積電2奈米手機

▲Pixel 11系列新機，Google Store官方線上商店已搶先宣布8月12日開放預購，官方渲染圖目前在網路上瘋傳，8月中旬見真章。（圖/Threads）

講到台灣手機市場，大家總是會率先想到iPhone以及三星，但近年來其實有越來越多品牌受到台灣人青睞，像是安卓陣營的OPPO、vivo憑藉中階機都有打出不錯成績。其中，Google推出的Pixel系列手機也終於在台灣市場站穩腳步，根據最新排行榜，市佔率已經達到4.2%，不少用過Google手機的民眾也都表示：「Google手機真的很不錯用，行銷加把勁的話是可以成為安卓陣營中重要主力的！」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「已經用了五年Pixel的我，一直不懂為什麼這麼好用的手機，又是Google原生品牌，軟硬體整合度高、相機又強，市佔率怎麼會這麼低？」貼文曝光後，不少用戶都表示、「起始價格較貴，很多人會覺得有更好選擇，不然Google手機是真的不錯用」、「從P3用到P7現在等P11，用下來都沒有什麼太大的問題」。事實上，Google的Pixel手機第一代是在2016年10月4日發表，在當時引爆非常大的討論，這代表Google自己親自下海做硬體，展現自己掌控硬體跟軟體深度整合的決心，後來每年Pixel系列就維持一年一出旗艦機、平價Pixel a系列的傳統，目前最新的就是2025年秋季推出的Pixel 10系列，十年過去技術更升級，Google手機已經搭載生成式AI融入在系統底層，還有更強大的相機運算等，都是用戶喜愛該牌手機的原因。根據傑昇通信公布5月的台灣手機市佔率榜單，冠軍亞軍依舊是由蘋果（38.9%）、三星（25.7%）拿下，安卓陣營三劍客則包下三至五名，包括OPPO（11.9%）、vivo（7.1%）以及Google（4.2%）。值得注意的是，而目前如果是想要入手Google賣最好的Pixel 10a的民眾，可以到各大通訊行詢問庫存，傑昇通信預估，因為Google近年都將發表會提早在8月中旬舉辦，相較早期10月提早2個月，因此舊機型在7月尾盤就開始出清，，想撿便宜的民眾可以趁現在。至於最新的Pixel 11系列新機，Google Store官方線上商店已搶先宣布，這次將一口氣推出四款全新機型，包括Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL與Pixel 11 Pro Fold，，也進一步強化AI體驗，對Google手機有興趣的民眾，8月也可參考看看最新Pixel 11機型囉！