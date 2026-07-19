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▲HAHABABY雖然強調是臺灣製作，但卻被發現部分商品與贈品是中國製作。（圖／翻攝自YouTube@TsaiAGaLife）

百萬網紅蔡阿嘎老婆二伯創立的親子品牌「HAHABABY」，近期狂爆抄襲爭議，還引發多間日系品牌的關注。有網友翻出蔡阿嘎2年前曾在個人YouTube公開過HAHABABY的400坪倉庫與生產線，透露1個月租金就要50萬。其中，宣稱獨家花紋，但卻也疑似抄襲法國童書《小黃點》的「擁抱點點」系列圖案也出現在影片中，蔡阿嘎還強調是「臺灣製作」。而在倉庫中，還見到二伯退休的小姑姑也是員工之一，被蔡阿嘎笑虧是「家族事業」。蔡阿嘎2年前曾公開二伯新租的400坪倉庫，透露1個月租金就高達50萬。影片也公開了HAHABABY的生產線，其中備受矚目的「擁抱點點」系列圖案，也出現在影片中。蔡阿嘎看到後直接蹲在地上驕傲介紹，「跟你們說臺灣製作，從布開始就自己印。」二伯也在一旁強調是新開發的布，還有防水功能。但沒想到這個宣稱自創的圖案，竟被發現跟法國童書《小黃點》幾乎一模一樣，就連品牌強調的臺灣製作，也被翻出部分商品與贈品其實是中國製造。除此之外，二伯的小姑姑也意外受到矚目，在逛倉庫的生產線時，蔡阿嘎突然說：「小姑姑在這邊啊？」二伯笑著解釋：「因為小姑姑退休了啊，她沒事，然後小姑姑他們以前都在做成衣。」所以有服裝方面的經驗，讓一旁的人笑說：「我覺得妳一家人都要來了。」蔡阿嘎也笑虧是「家族事業」。HAHABABY抄襲爭議持續延燒，目前日系品牌「SOU・SOU」、「MARKEY'S」、「niko and...」、「HELLO.SANFRANCISCO」都表示有在關注此事，會進行調查。這也導致蔡阿嘎與夫妻檔形象瞬間暴跌，就算在粉絲群組中解釋，服裝設計本來就受流行趨勢、市場風格影響，難免會有相似的地方，他們會虛心接受罵聲、進行檢討，但大批網友仍不買單。