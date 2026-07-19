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▲影片中光是客廳空間就非常寬敞，可放進約300公分的沙發、200公分的餐桌，以台北市來說這麼的空間價格肯定不便宜。（圖／蔡阿嘎YT）

蔡阿嘎妻子二伯創立的親子品牌「HAHABABY」抄襲風波狂燒！品牌總監「禁慾」日前雖公開製作過程，但大批網友仍不買單。身為二伯好友的她，在HAHABABY負責管理品牌營運，加入團隊後3年就在台北買房，蔡阿嘎夫妻也曾拍攝開箱影片，三房兩廳空間超大，當時讓許多人看了羨慕直呼：「只看過老闆一直買房，沒看過底下員工慢慢每個都買房的，這就是夢寐以求的公司嗎」、「好羨慕，要積多少福報燒好香才能遇到像阿嘎這樣的老闆。」HAHABABY由二伯創立，找來好友「禁慾」羅禁慾擔任品牌總監。2024年她順利在台北市買下三房兩廳的房子，並邀請蔡阿嘎夫妻參觀，只見影片中光是客廳空間就非常寬敞，可放進約300公分的沙發、200公分的餐桌，以台北市來說這麼的空間價格肯定不便宜。禁慾原本是蔡阿嘎團隊的元老級核心夥伴，HAHABABY成立之後「禁慾」成為品牌總監，短短幾年就在台北市買房，開箱新家的影片曝光後，讓不少網友看了羨慕表示：「總監家的24坪好大喔，還可以隔成三個房間」、「真是幸福企業！好好地認真工作就會有可以買房的底氣」、「要幾輩子燒好香才能遇到蔡阿嘎這樣的老闆，員工都買房了」、「阿嘎真的是很難得的好老闆，不只自己好，也希望員工一起好。」如今，HAHABABY捲入抄襲爭議，總監在第一時間便在粉絲社團上澄清，強調品牌內部皆有完整的開發紀錄，包括企劃、設計發想、打樣到正式生產等流程，都有時間軸可查證，商品從構思到上市需要數個月甚至更長時間，對於外界質疑，她表示品牌尊重每位創作者，並持續虛心傾聽各界意見。不過，現在也有人質疑HAHABABY團隊中，沒有一個員工是做設計的，從過去拍攝的年終企劃來看，職務包括老闆娘、總監、兩個秘書、蝦皮運營、保母、企劃、線下活動執行、客服等等，而品牌總監的學經歷也是跟設計沒關係，對此目前HAHABABY未有回應。