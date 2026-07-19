全台手機用戶注意！2026年城鎮韌性（防空）演習首度納入「戰爭斷網」情境演練，由國家通訊傳播委員會（NCC）與電信業者合作，在北中14縣市模擬行動網路壅塞，演練期間手機4G、5G上網將受阻30分鐘，網頁、LINE、YouTube、Netflix等服務都可能受到影響。本文整理演習時間、縣市名單，以及哪些功能可正常使用，帶你一次看懂。

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行動網路受阻演練是什麼？手機剩通話、簡訊可用

今年城鎮韌性（防空）演習首度納入「行動網路受阻」演練，模擬戰爭、重大災害等情境下，通訊基地台受損或網路壅塞，導致行動網路大幅降速。演練期間，手機將優先保留語音通話與SMS簡訊功能，網頁瀏覽、社群平台及影音串流等服務可能變慢甚至無法使用。

政府表示，此舉主要是驗證電信業者「災害漫遊」與「分級限流」等緊急應變機制，同時讓民眾提前熟悉通訊受限情境，建立在緊急狀況下取得資訊、聯繫家人及避難的能力，提升整體防災與通訊韌性。

▲城鎮韌性防空演習時街道禁止人車通行，2026年再首度納入「行動網路受阻」演練。（圖／記者吳翊緁攝）
▲城鎮韌性防空演習時街道禁止人車通行，2026年再首度納入「行動網路受阻」演練。（圖／記者吳翊緁攝）
哪些縣市將實施「手機網路限速演習」？

本次演習涵蓋北、中部共14個縣市，將分兩梯次進行，每梯次演練時間為30分鐘。

📍第一階段：中部地區7縣市
◾演練日期：2026年8月10日（星期一）
◾演練時間：14:30至15:00
◾涵蓋縣市：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市。

📍第二階段：北部地區7縣市
◾演練日期：2026年8月13日（星期四）
◾演練時間：14:30至15:00
◾涵蓋縣市：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣。

▲「行動網路受阻」演練在北、中部14縣市實施30分鐘手機網路限速測試，模擬重大災害或戰時通訊壅塞情境。（圖／新北市政府警察局）
▲「行動網路受阻」演練在北、中部14縣市實施30分鐘手機網路限速測試，模擬重大災害或戰時通訊壅塞情境。（圖／新北市政府警察局）
演習期間手機上網會受到什麼影響？

演習期間將模擬網路頻寬嚴重不足的極端情境，手機功能將受到顯著限制，受影響功能包括網頁載入變慢、社群平台（Facebook、Instagram）難以更新、影音串流（YouTube、Netflix）卡頓，即時導航延遲。LINE等通訊軟體的純文字訊息仍有機會送出，但照片、影片、貼圖及語音、視訊通話極可能失敗。

4G、5G語音通話、SMS簡訊及政府災防告警訊息仍可正常使用。此外，本次演習僅針對4G、5G行動網路，家中或辦公室使用的固網Wi-Fi不受影響。

面對通訊受阻　政府建議先做好4件事

為避免演習期間或災害發生時無法即時上網搜尋資訊，政府與警方建議民眾平時做好以下準備：

1、預先下載、截圖避難資訊

在網路正常時，先至「警政署防空避難專區」或相關App查詢住家、辦公室附近避難處所，並將地圖截圖存放於手機相簿，以利斷網時查閱。

2、提前下載安裝防災App

  • 警政服務App
  • 消防防災e點通App
  • 各縣市警政App
  • Google離線地圖（提前下載演習區域地圖）
3、備妥重要聯絡清單

除手機通訊錄外，建議準備紙本電話清單，以備不時之需。

4、熟悉避難常識

平時可參考官方「防空避難指引」，熟悉正確防護姿勢（如跪姿、腹部離地、遮住眼耳）及避難流程。

▲「行動網路受阻」演練模擬重大災害或戰時通訊壅塞情境。（圖／新北市政府警察局）
▲「行動網路受阻」演練模擬重大災害或戰時通訊壅塞情境。（圖／新北市政府警察局）
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黃韻文編輯記者

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