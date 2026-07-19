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天貺節、天赦日、虎爺聖誕！26年一遇的開運吉日

▲7月19日迎來罕見的三合一開運日，民俗專家提醒向虎爺求錢母、換錢水時，切記要等值交換以免犯了貪心禁忌。（示意圖／AI生成／NOWNEWS監製）

最強招財法曝光！錢包、印章曬太陽15分鐘

湯鎮瑋：起床先別說話 保持好心情迎福氣

楊登嵙提醒：拜財神別忘了拜虎爺

▲虎爺有「神桌下財神」之稱，可把握虎爺聖誕、天赦日與天貺節同日的開運吉日，祈求財運與平安。圖為台北松山慈祐宮虎爺。（圖／楊登嵙提供）

廖大乙：不用花大錢 午時曬印章也能補運

王老師提醒3大禁忌 避免把福氣趕走

今（19）日迎來玉皇大帝開天門的「天貺節」，又適逢「虎爺聖誕」及每隔數月才出現一次的「甲午天赦日」，形成難得的「三重天恩」吉日。命理專家王老師表示，今天是補運、求財的好時機，；同時也提醒民眾把握吉日補運，並留意幾項開運禁忌，以免影響福運。7月19日同時具備三大開運能量，包括玉皇大帝開天門賜福的「天貺節」、象徵赦罪除厄的「甲午天赦日」，以及具有驅邪、護佑、招財寓意的「虎爺聖誕」。命理師王老師表示，三大吉日同時出現，形成罕見的「三重天恩」，可說是「三倍能量」的開運時機，無論是求財、補運、祈福都相當適合。想替下半年財運加分，王老師建議，可把平常使用的錢包、印章、16元零錢，或工作上的生財工具，曬太陽時，可誠心向天稟報姓名及今年願望，最後默念「乾元亨利貞」五字，象徵吸收純陽之氣、聚陽納財；此外，也可將平時穿著的衣物拿到陽光下曝曬，俗稱「曬龍袍」，有助驅除霉運、迎接好運。除了曬錢包補運外，命理師湯鎮瑋也分享自己的開運方式。他提醒，今天起床後不要急著開口說話，建議先喝水、刷牙、整理情緒，避免因起床氣說出負面言語，影響一天的運勢。湯鎮瑋認為，保持平靜、謙卑的心態，才是承接天恩、迎接福氣的重要關鍵。命理師楊登嵙則提醒，由於今天也是虎爺聖誕，前往廟宇參拜時，切勿只拜財神而忽略虎爺，以免失禮。他表示，虎爺向來有招財、驅邪及守護孩童的象徵，尤其求財者、家有小孩的民眾，都很適合趁今天祭拜虎爺祈福。命理師廖大乙則認為，補運不一定要花錢購買昂貴的開運商品，只要把握能量最旺的午時，將印章拿到陽光下曝曬，或誠心祭拜虎爺，同樣具有補運、招財效果，是相對簡單又省錢的方式。除了開運方法外，命理專家王老師也提醒，吉日能量旺盛，好的行為會加分，不好的行為也可能被放大，建議避免以下三項禁忌：1、不要穿破洞、破損衣物，以免有漏財寓意。2、換錢母別抱持「以小換大」心態，例如拿1元換10元，以免被視為貪念過重。3、避免口出惡言、與人爭吵或造口業，以免影響福報與運勢。