本周最新咖啡優惠出爐！「LINE禮物」開賣7-11特選美式、特選拿鐵買1送1電子票券，等同另類線上寄杯。迎接世界盃冠軍賽，萊爾富今明限時兩天重乳拿鐵買1送1，星巴克也限時1天買一送一。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（7月19日至7月25日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜7月17日至7月19日
◾黑糖粉粿蕎麥茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵59元，6.6折（原價90元）
◾蜜梅心動冰沙第2杯10元，5.5折（原價99元、特價55元）
◾青梅冰茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾奶油爆米花風味拿鐵第2杯10元，5.5折（原價95元、特價53元）
◾西西里檸檬氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡2杯99元，5.9折（原價85元、特價50元）
📍APP｜7月17日至7月21日
◾特選拿鐵買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾特選美式買7送7，5折（原價65元、特價33元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡14杯777元，6.5折（原價85元、特價56元）
◾風味飲系列指定冰飲15杯777元，8折（原價65元、特價52元）
活動品項：皇家純濃伯爵紅茶／黃金榛果太妃風味／靜岡濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／好時經典可可
◾冰淇淋紅茶18杯777元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵／精品馥芮白11杯777元，7.1折（原價100元、特價71元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾特大杯冰黃金蕎麥茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯冰特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元） ➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜7月17日至7月21日
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.8折（原價80元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾甘蔗青茶2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP優惠趣｜7月17日至7月19日
◾高蛋白摩卡咖啡2杯119元，7折（原價85元、特價60元）
◾大杯厚奶拿鐵2杯89元，6.8折（原價65元、特價45元）
🟡萊爾富
📍門市｜6月24日至7月21日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元），送LOOPY杯塞
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元），送LOOPY杯塞
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
🟡星巴克
星巴克買一送一等到了！世界盃冠軍賽當天，7月20日上午11時至晚間8時限定，買大杯以上同品項買一送一。
優惠品項依各門市現貨為準，不包含哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡85度C
7月19（周日）指定茶飲任選2杯99元，共有8款飲料可挑，原價最高130元，活動品項包含大杯冬檸小紫蘇、大杯蜜桃烏龍、大杯蜜桃多多、大杯椪柑翡翠、大杯荔枝烏龍、大杯葡萄凍烏龍、大杯初露多多綠、大杯蘋香檸檬烏龍。
周三（7月22日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（7月24日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡美廉社
📍APP｜6月24日至7月21日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、85度C、路易莎咖啡
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📍門市｜7月17日至7月19日
◾黑糖粉粿蕎麥茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵59元，6.6折（原價90元）
◾蜜梅心動冰沙第2杯10元，5.5折（原價99元、特價55元）
◾青梅冰茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾奶油爆米花風味拿鐵第2杯10元，5.5折（原價95元、特價53元）
◾西西里檸檬氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡2杯99元，5.9折（原價85元、特價50元）
◾特選拿鐵買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾特選美式買7送7，5折（原價65元、特價33元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡14杯777元，6.5折（原價85元、特價56元）
◾風味飲系列指定冰飲15杯777元，8折（原價65元、特價52元）
活動品項：皇家純濃伯爵紅茶／黃金榛果太妃風味／靜岡濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／好時經典可可
◾冰淇淋紅茶18杯777元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵／精品馥芮白11杯777元，7.1折（原價100元、特價71元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾特大杯冰黃金蕎麥茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯冰特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元） ➡️點此購買
📍門市｜7月17日至7月21日
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.8折（原價80元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾甘蔗青茶2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾高蛋白摩卡咖啡2杯119元，7折（原價85元、特價60元）
◾大杯厚奶拿鐵2杯89元，6.8折（原價65元、特價45元）
📍門市｜6月24日至7月21日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元），送LOOPY杯塞
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元），送LOOPY杯塞
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
星巴克買一送一等到了！世界盃冠軍賽當天，7月20日上午11時至晚間8時限定，買大杯以上同品項買一送一。
優惠品項依各門市現貨為準，不包含哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
7月19（周日）指定茶飲任選2杯99元，共有8款飲料可挑，原價最高130元，活動品項包含大杯冬檸小紫蘇、大杯蜜桃烏龍、大杯蜜桃多多、大杯椪柑翡翠、大杯荔枝烏龍、大杯葡萄凍烏龍、大杯初露多多綠、大杯蘋香檸檬烏龍。
周三（7月22日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（7月24日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
📍APP｜6月24日至7月21日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。