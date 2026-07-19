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▲薩卡（Bukayo Saka）操刀12碼穩穩命中，不僅完成本屆世界盃首次帽子戲法，也將比分拉開為5：3。（圖／England X）

2026年世界盃季軍戰今（19）日上演瘋狂進球秀，英格蘭在上半場火力全開，一度取得4球領先，雖然法國靠著隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）下半場梅開二度、一度將比分追到只差1球，但英格蘭最終仍以6：4擊敗法國，隊史首度拿下世界盃季軍，也是自1966年奪冠後最佳世界盃成績；法國則以第四名作收，寫下隊史第二次殿軍紀錄。英格蘭開賽就展現強烈求勝企圖心，第3分鐘，賴斯（Declan Rice）前場抄截後一路推進，在禁區外轟進精彩遠射，替英格蘭先馳得點。第18分鐘，賴斯再度成為主角，角球精準送到禁區，孔薩（Ezri Konsa）高高躍起頭槌破網，將比數擴大為2：0。法國防線持續失守，第37分鐘拉什福德（Marcus Rashford）送出助攻，薩卡（Bukayo Saka）禁區內冷靜推射破門；上半場補時階段，薩卡再次把握單刀機會完成梅開二度，幫助英格蘭帶著4：0巨大優勢進入中場休息。易邊再戰後，法國展開絕地反攻。第48分鐘，奧利塞（Michael Olise）送出直塞，姆巴佩高速插上破門，攻進本屆個人第9球，也替法國追回第一分。僅過6分鐘，姆巴佩又在反擊中送出助攻，巴爾科拉（Bradley Barcola）推射破網，法國追成2：4。第66分鐘，法國再度打出流暢配合，姆巴佩接獲奧利塞助攻完成梅開二度，本屆進球數來到10球，也將比分縮小至3：4，讓比賽重新燃起懸念。眼看法國氣勢逐漸高漲，英格蘭在比賽尾聲重新穩住陣腳。第86分鐘，古斯托禁區內犯規送出12碼，薩卡操刀穩穩命中，不僅完成本屆世界盃首次帽子戲法，也將比分拉開為5：3。法國雖然最後仍持續進攻，再追回1球，但英格蘭傷停補時再下一城，終場以6：4贏得這場進球大戰。英格蘭首次在世界盃季軍戰取勝，收下隊史首座季軍，也是自1966年奪冠後最佳世界盃成績；法國則吞下德尚（Didier Deschamps）執教國家隊最後一戰敗仗，以第四名結束本屆賽事，隊史累積2次冠軍、2次亞軍、2次季軍與2次殿軍。雖然法國最終輸球，但姆巴佩仍完成個人里程碑。他本場攻進2球、送出1次助攻，本屆累積10球，暫居世界盃金靴榜首。此外，姆巴佩世界盃生涯總進球數提升至22球，正式超越阿根廷球王梅西（Lionel Messi）的21球紀錄，暫居世界盃歷史射手榜第一。