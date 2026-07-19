中聯油脂致癌沙拉油風暴不只味王泡麵中鏢，超標商品也燒到拌麵界，PaMi曾拌麵證實香蔥椒麻拌麵、胡蔴醬香拌麵溯源異常問題油，下架回收並開放退費；老媽拌麵的蔥香椒麻、賈以食日麻花麵也都受影響需回收，本文整理3大知名品牌退款方式、產品批號一次看。
曾拌麵：香蔥椒麻拌麵2商品下架回收！退費方式一次整理
曾拌麵所屬的食味鮮股份有限公司聲明公告，官方表示「針對近日沙拉油原料事件，食味鮮於事件發生後第一時間啟動溯源盤查，確認無食藥署第一批公告之異常批次原料油。為確保消費者安心食用，同時間預防性送檢相關產品，皆未檢出『苯(a)駢芘(benzo(a)pyrene』」。
對於使用異常原料油造成消費者的困擾與不安，食味鮮股份有限公司致上最深歉意，承諾未來將以更謹慎的態度，精進食品安全管理機制，以確保消費者食用安全與權益。
透露，隨問題油品事件擴大，食味鮮於7月13日上午接獲供應商來函通知，其供貨之部分原料使用到其他批次之異常油品（供應商向福懋油脂採購油品，批號為中聯油脂315-1150510）。食味鮮立刻啟動應變措施，全面清查使用該原料之產品批號，下架回收該批號之商品，完成現有庫存封存作業，並已全面更換為合格油品。
曾拌麵中鏢商品、退費方式一覽！
經溯源盤查，曾拌麵受影響產品資訊（如上圖表），請核對口味及外袋上之有效日期批號。除列出批號之其他產品，並未使用目前食藥署公告之異常油品原料。
◾️香蔥椒麻拌麵／胡蔴醬香拌麵
消費者若曾於2026年5月1日～7月15日間購買香蔥椒麻拌麵或是2026年6月1日至7月15日購買胡蔴醬香拌麵，且符合附表效期，可於2026年8月31日前，持該日期區間之任一購買憑證（實體發票、電子發票、產品包裝），至原購買通路辦理退費。
若通路方無法即時受理，或已無法確認原購買通路，請透過以下方式聯繫：
曾拌麵－食味鮮股份有限公司 資訊
客服專線：0800-668-919
服務時間：09:00-18:00
客服信箱：service@pami.com.tw
Facebook粉絲專頁：PaMi曾拌麵
曾拌麵強調：「對於使用異常原料油造成消費者的困擾與不安，食味鮮股份有限公司致上最深歉意，承諾未來將以更謹慎的態度，精進食品安全管理機制，以確保消費者食用安全與權益。」
老媽拌麵：蔥香椒麻下架回收！退費方式一覽
老媽拌麵所屬好食樂食品股份有限公司聲明表示，「針對近期油品原料事件，老媽拌麵持續進行原料來源及批號溯源查核。近日接獲醬包供應商通知，其使用的部分上游油品涉及本次異常油品批次。
經進一步確認，老媽拌麵『蔥香椒麻』特定批次產品所使用的醬包涉及該批原料。接獲通知後，已立即停止相關產品出貨及販售，並同步啟動庫存封存、通路通知、產品流向追蹤及自主回收作業。」
截至2026年7月17日目前的溯源結果，除上述「蔥香椒麻」特定批次外，老媽拌麵其他產品尚未發現使用本次已知受影響油品。
老媽拌麵中鏢商品、退費方式一覽！
◾️老媽拌麵蔥香椒麻
醬包批號：26145
涉及醬包：椒麻醬25g、油蔥醬8g
上游油品批號：315-1150510
受影響有效日期：2027.06.14、2027.06.24
請持有上述有效日期產品的消費者，立即暫停食用，即使產品尚未開封，也請勿繼續食用。消費者可於2026年9月30日前，持產品本體、外袋、可辨識產品名稱及有效日期的照片，或實體／電子購買憑證，向原購買通路辦理退費或退換貨。
若無法確認原購買通路、產品已拆封，或通路無法即時協助，請直接聯繫老媽拌麵客服：
老媽拌麵－好食樂食品 資訊
客服專線：02-2693-4131
服務時間：周一至周五9:00-18:00
客服信箱：service@laomanoodle.com
官方Facebook：老媽拌麵
老媽拌麵強調：「食品安全不只是供應商的責任，也是老媽拌麵必須對消費者承擔的責任。對於此次事件造成消費者的疑慮與不安，我們致上誠摯歉意。
我們將全力完成產品回收及消費者權益處理，並持續追查所有油脂原料、醬包批號及產品流向。若主管機關、上游供應商或後續檢驗有任何新的資訊，我們將主動更新公告，絕不迴避或延遲說明。」
賈以食日：麻花麵下架回收！退費方式一次看
賈以食日所屬的匠日生活股份有限公司發表聲明表示，「針對主管機關公告之油品事件，賈以食日於第一時間啟動食品安全應變機制，全面清查原料、生產批次及產品流向，並持續配合衛生福利部及地方主管機關辦理相關調查作業。
因主管機關更新受影響油品批號範圍，經本公司進一步追溯清查確認，「賈以食日麻花麵」部分批次商品所使用之油品涉及本次受影響範圍，相關油品來源為福懋油脂股份有限公司沙拉油（中聯批號：315-1150510）。」
官方強調，為保障消費者權益，本公司已立即停止受影響批次商品出貨與販售，完成庫存封存，並通知各銷售通路辦理下架及回收作業。目前賈以食日官方網站販售之賈以食日麻花麵，有效日期為 2027年1月12日，非本次公告之受影響批次。
賈以食日中鏢商品、退費方式一覽！
經追溯清查，賈以食日受影響商品資訊如下：
◾️賈以食日麻花麵／有效日期（批號）：2027/05/17
凡持有上述批次商品之消費者，可於 2026年8月31日前，持賈以食日麻花麵商品、產品外包裝或購買憑證（如發票、電子發票或訂單紀錄）至原購買通路辦理退貨退款。
若原購買通路無法受理，或無法確認原購買通路，歡迎透過以下方式聯繫：
賈以食日－匠日生活 資訊
客服專線：02-2396-7851
服務時間：周一至周五09:00-18:00
LINE 官方帳號：@chiaselect
賈以食日強調：「對於此次事件造成消費者的不安與不便，我們深表歉意。賈以食日將持續秉持公開、透明及負責任的態度，配合主管機關辦理相關作業，並持續精進原料驗收、供應商管理及食品安全追溯機制，以維護產品品質與保障消費者權益。」
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曾拌麵所屬的食味鮮股份有限公司聲明公告，官方表示「針對近日沙拉油原料事件，食味鮮於事件發生後第一時間啟動溯源盤查，確認無食藥署第一批公告之異常批次原料油。為確保消費者安心食用，同時間預防性送檢相關產品，皆未檢出『苯(a)駢芘(benzo(a)pyrene』」。
對於使用異常原料油造成消費者的困擾與不安，食味鮮股份有限公司致上最深歉意，承諾未來將以更謹慎的態度，精進食品安全管理機制，以確保消費者食用安全與權益。
透露，隨問題油品事件擴大，食味鮮於7月13日上午接獲供應商來函通知，其供貨之部分原料使用到其他批次之異常油品（供應商向福懋油脂採購油品，批號為中聯油脂315-1150510）。食味鮮立刻啟動應變措施，全面清查使用該原料之產品批號，下架回收該批號之商品，完成現有庫存封存作業，並已全面更換為合格油品。
經溯源盤查，曾拌麵受影響產品資訊（如上圖表），請核對口味及外袋上之有效日期批號。除列出批號之其他產品，並未使用目前食藥署公告之異常油品原料。
◾️香蔥椒麻拌麵／胡蔴醬香拌麵
消費者若曾於2026年5月1日～7月15日間購買香蔥椒麻拌麵或是2026年6月1日至7月15日購買胡蔴醬香拌麵，且符合附表效期，可於2026年8月31日前，持該日期區間之任一購買憑證（實體發票、電子發票、產品包裝），至原購買通路辦理退費。
若通路方無法即時受理，或已無法確認原購買通路，請透過以下方式聯繫：
曾拌麵－食味鮮股份有限公司 資訊
客服專線：0800-668-919
服務時間：09:00-18:00
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曾拌麵強調：「對於使用異常原料油造成消費者的困擾與不安，食味鮮股份有限公司致上最深歉意，承諾未來將以更謹慎的態度，精進食品安全管理機制，以確保消費者食用安全與權益。」
老媽拌麵所屬好食樂食品股份有限公司聲明表示，「針對近期油品原料事件，老媽拌麵持續進行原料來源及批號溯源查核。近日接獲醬包供應商通知，其使用的部分上游油品涉及本次異常油品批次。
經進一步確認，老媽拌麵『蔥香椒麻』特定批次產品所使用的醬包涉及該批原料。接獲通知後，已立即停止相關產品出貨及販售，並同步啟動庫存封存、通路通知、產品流向追蹤及自主回收作業。」
截至2026年7月17日目前的溯源結果，除上述「蔥香椒麻」特定批次外，老媽拌麵其他產品尚未發現使用本次已知受影響油品。
◾️老媽拌麵蔥香椒麻
醬包批號：26145
涉及醬包：椒麻醬25g、油蔥醬8g
上游油品批號：315-1150510
受影響有效日期：2027.06.14、2027.06.24
請持有上述有效日期產品的消費者，立即暫停食用，即使產品尚未開封，也請勿繼續食用。消費者可於2026年9月30日前，持產品本體、外袋、可辨識產品名稱及有效日期的照片，或實體／電子購買憑證，向原購買通路辦理退費或退換貨。
若無法確認原購買通路、產品已拆封，或通路無法即時協助，請直接聯繫老媽拌麵客服：
老媽拌麵－好食樂食品 資訊
客服專線：02-2693-4131
服務時間：周一至周五9:00-18:00
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老媽拌麵強調：「食品安全不只是供應商的責任，也是老媽拌麵必須對消費者承擔的責任。對於此次事件造成消費者的疑慮與不安，我們致上誠摯歉意。
我們將全力完成產品回收及消費者權益處理，並持續追查所有油脂原料、醬包批號及產品流向。若主管機關、上游供應商或後續檢驗有任何新的資訊，我們將主動更新公告，絕不迴避或延遲說明。」
賈以食日所屬的匠日生活股份有限公司發表聲明表示，「針對主管機關公告之油品事件，賈以食日於第一時間啟動食品安全應變機制，全面清查原料、生產批次及產品流向，並持續配合衛生福利部及地方主管機關辦理相關調查作業。
因主管機關更新受影響油品批號範圍，經本公司進一步追溯清查確認，「賈以食日麻花麵」部分批次商品所使用之油品涉及本次受影響範圍，相關油品來源為福懋油脂股份有限公司沙拉油（中聯批號：315-1150510）。」
官方強調，為保障消費者權益，本公司已立即停止受影響批次商品出貨與販售，完成庫存封存，並通知各銷售通路辦理下架及回收作業。目前賈以食日官方網站販售之賈以食日麻花麵，有效日期為 2027年1月12日，非本次公告之受影響批次。
經追溯清查，賈以食日受影響商品資訊如下：
◾️賈以食日麻花麵／有效日期（批號）：2027/05/17
凡持有上述批次商品之消費者，可於 2026年8月31日前，持賈以食日麻花麵商品、產品外包裝或購買憑證（如發票、電子發票或訂單紀錄）至原購買通路辦理退貨退款。
若原購買通路無法受理，或無法確認原購買通路，歡迎透過以下方式聯繫：
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賈以食日強調：「對於此次事件造成消費者的不安與不便，我們深表歉意。賈以食日將持續秉持公開、透明及負責任的態度，配合主管機關辦理相關作業，並持續精進原料驗收、供應商管理及食品安全追溯機制，以維護產品品質與保障消費者權益。」
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