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西南風續影響 明午後雷雨擴大炸中北部

▲周一午後雷陣雨發展旺盛，「中部以北、宜蘭、花蓮、台東山區」要注意局部大雨。（圖／記者陳明安攝）

下半周雨勢趨緩 高溫飆36度、熱帶擾動持續觀察

▲未來一周各地白天高溫32至35度，大台北、中南部內陸、花東縱谷有局部36度以上高溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

西南風持續影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明（20）日南台灣整天有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後雷陣雨明顯，中北部及各地山區留意局部大雨；下半周降雨趨緩，但未來一周仍有36度以上高溫，菲律賓東方低壓帶熱帶擾動發展情形仍待持續觀察。張承傳指出，西南風持續影響，明天台灣水氣依舊偏多，台灣海峽上空對流雲系發展旺盛，南台灣全天不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區上午多雲到晴，但午後雷陣雨發展旺盛，「中部以北、宜蘭、花蓮、台東山區」要注意局部大雨。張承傳說明，周二至周五（7月21日至7月24日），太平洋高壓增強、西伸，環境轉吹南風至東風，台灣午後降雨的情況有所趨緩，主要集中在西半部、東半部山區，各地山區仍有局部大雨；周六東半部及恆春有不定時零星降雨，午後新竹以北地區及其他山區有短暫雷陣雨。氣溫方面，未來一周各地白天高溫32至35度，大台北、中南部內陸、花東縱谷有局部36度以上高溫發生機率。此外，關島至菲律賓東方海面是一大片低壓帶，內部有熱帶擾動發展，是否有颱風生成、位置、路徑不確定性仍大，氣象署將持續觀察。