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不是鬼塚虎！台灣人瘋買「日本最新神鞋」：暴走整天也沒事

走動時不只會維持閃亮，更不失精緻感。更讓她驚豔的是，穿上這雙鞋子後，在日本暴走一整天也沒問題

▲SY UNITED ARROWS近年推出的「水鑽漁網芭蕾舞鞋」，在台灣、日本等地擁有極高討論度。（圖／IG@sy_unitedarrows）

SY漁網鞋被譽ALAÏA平替款！台灣破4千元全缺貨「飛日本買最便宜」

一雙價格為新台幣4350元，儘管單價比較高，但幾乎每款都顯示缺貨狀態。因此有人建議可在日本當地購買，經退稅後一雙價格只要2600元至2700元間

▲SY水鑽鞋目前推出3款顏色，分別為經典百搭的「黑色」、溫柔耐看的「灰色」以及熱情搶眼的「紅色」。（圖／UNITED ARROWS台灣官網）

▲實際查詢台灣官網，SY水鑽鞋目前推出3款顏色，一雙價格新台幣4350元，但每款幾乎都顯示缺貨。（圖／UNITED ARROWS台灣官網）

SY漁網鞋為什麼爆紅？亮點太強大：芭蕾風漁網設計成新寵

SY水鑽鞋有別於傳統芭蕾舞鞋，該款將蝴蝶結設計在腳背而非鞋頭，加上是將蝴蝶結固定在鬆緊皺褶上方的設計，所以可以直接穿脫，保持美觀同時也能兼顧便利性。

▲SY水鑽鞋有別於傳統芭蕾舞鞋，該款將蝴蝶結設計在腳背而非鞋頭，加上是將蝴蝶結固定在鬆緊皺褶上方的設計，所以可以直接穿脫，保持美觀同時也能兼顧便利性。（圖／UNITED ARROWS台灣官網）

SY漁網鞋真實評價曝光！實測穿出問題：很挑人穿

認為雖然該款鞋底舒適，但漁網鏤空設計很挑人穿，若腳趾甲較長者，行走時可能會有勾到網孔的風險；此外，鞋面因編織網洞設計，遇到下雨腳部一定會濕，雨天穿著體驗較差，加上版型普遍偏大，許多人建議需拿小半號。

台灣人近年講求耐走鞋款，導致不少人會飛往日本搶購「出國走萬步戰鞋」，如鬼塚虎、HOKA、ASICS（亞瑟士）等鞋牌。但，迅速成為台灣人「最新暴走戰鞋」。有網友近日在Threads發文分享，表示最近終於在日本買到心心念念的「SY水鑽漁網鞋」，原本擔憂水鑽造型會顯得太浮誇，沒想到穿上後完全多慮，，「舒適度也完全過關！這雙真的是顏值與實力並存」。SY UNITED ARROWS近年推出的「水鑽漁網芭蕾舞鞋」在台灣、日本等地擁有極高討論度，不少民眾試穿後都推薦認為，「絕對要包色，超級好穿」、、「超級閃亮，底也超級軟」、漁網鞋是近年春夏穿搭中很受討論的透感女鞋，鞋面多以網狀、鏤空、編織或透膚材質呈現，其結合包鞋包覆性與涼鞋透氣感，但比一般包鞋來得更輕盈。日本選品集團 United Arrows 旗下鞋履支線品牌「SY UNITED ARROWS」也看中漁網鞋風潮，推出「水鑽漁網芭蕾舞鞋」新品，實際查詢台灣官網，，不少台灣人會趁赴日旅遊時順手購入，甚至列入「日本必買清單」，掀起一波搶購熱潮。SY UNITED ARROWS的漁網鞋之所以厲害，最大原因是它完美融合優雅的「芭蕾風」與華麗的水鑽元素，鞋面遍佈璀璨水鑽，在陽光或燈光下會散發閃耀光芒，為穿搭增添奢華感；網紗材質自帶清冷與透明感，不論是單穿或搭配透膚襪，都能營造出時髦感，不只適合約會搭配，在日常穿搭上也能為休閒造型注入亮點。更特別的是，SY漁網鞋整體評價極佳，消費者一致讚賞其仙氣滿滿的水鑽細節，加上鞋底舒適柔軟，並具備零磨合期舒適腳感，長時間行走或出國逛街暴走，也不易感到疲累，加上它極佳的透氣度，非常適合在炎熱的夏日穿搭。不過亦有人提出不同看法，最後還是建議民眾直接到實體門市試穿，才能避免花冤枉錢買到不適合的鞋子。